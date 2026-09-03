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ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España

Los servicios de inteligencia artificial más populares han sufrido una interrupción generalizada sin causa aparente, afectando a usuarios en España y otros lugares

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España.

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España. / ShutterStock

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Redacción

Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea en la tarde de este jueves por causas que se desconocen y que han provocado una caída generalizada que también afecta a España.

El servicio Down Detector, que monitoriza la caída de servicio de internet, ha informado de problemas en tres de los 'chatbots' más populares, que han comenzado esta tarde, hacia las 15:00 horas (España peninsular). Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.

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Los portales de estado de los tres servicios informan de errores frecuentes en las solicitudes, queya están investigando y trabajando en una corrección. En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio.

Fuente: El Periódico

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