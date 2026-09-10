El iPhone Duo devuelve el protagonismo al móvil plegable: ¿Puede Apple convertirlo en un éxito?

Casi 20 años después de cambiar el curso de su historia con el lanzamiento del primer iPhone, Apple presentó este miércoles una innovación sin precedentes dentro de la compañía: el iPhone Duo, un móvil plegable que pasa del tamaño de una cartera al de un pasaporte.

El esperado smartphone es un prodigio técnico: cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas similar a la del recién lanzado iPhone 18 Pro y una interior de 7,6 pulgadas, la más grande jamás desplegada por la firma de la manzana mordida. Con ese formato, que rediseña la experiencia del usuario para la multitarea, Apple aspira a hacerse con el trono de los móviles plegables, un negocio que ha ido creciendo lentamente a lo largo de los últimos siete años de la mano de rivales como Samsung o Huawei.

Los móviles plegables son llamativos, pero hasta ahora su acogida ha sido limitada, relegándolos a un producto de nicho. Así, en 2025 se vendieron poco más de 20 millones de unidades en todo el mundo, muy lejos de los 1.250 millones de smartphones comercializados el año pasado, según datos de TrendForce. Durante la primera mitad de 2026 han representado cerca de un 2,2% de los móviles a nivel mundial, sufriendo una caída de las ventas mundiales de un 15% interanual.

El nuevo iPhone Duo, el primer móvil plegable de Apple. / David Paul Morris / BLOOMBERG

Sin embargo, Apple podría revitalizar ese segmento para popularizarlo entre las masas. IDC prevé que la compañía sea capaz de vender hasta siete millones de móviles plegables en 2026 y superar los 16 millones en 2030. Sus predicciones son que, a partir de 2027, la tecnológica de Cupertino sea "el principal impulsor del crecimiento del segmento" y que, dentro de cuatro años, ya concentre hasta un 58% del valor de ese negocio, cercano a los 40.000 millones de dólares.

El precio del iPhone Duo podría ser uno de los grandes obstáculos a esa misión. El primer plegable de Apple debuta con un coste de 2.339 euros para la versión con 256 GB de memoria, mientras que la de 2 TB se dispara hasta los 3.839 euros. Más del doble que los iPhone. Una cifra prohibitiva que amenaza con convertirlo en un dispositivo de lujo al alcance de pocos. No obstante, la consultora IDC, la principal en inteligencia del mercado tecnológico, apunta que "duplicar su propio techo de precios con una sola línea nueva (...) se traduce rápidamente en liderazgo de valor".

La estrategia de Apple

Apple lleva más de una década trabajando en su teléfono plegable. Su primera patente para desarrollar un mecanismo de bisagra es de 2011, mientras la experimentación con las pantallas arrancó en 2018, según fuentes internas citadas por el Financial Times. Aun así, el fabricante del iPhone optó por la espera, dejando que fuesen sus competidores quienes sufriesen las consecuencias de lanzar un dispositivo tan complejo en lo técnico como arriesgado en lo comercial. De lo aprendido nace el flamante iPhone Duo. "Es un iPhone como ningún otro", celebró John Ternus, el nuevo director ejecutivo de la compañía.

Ahora, la estrategia de Apple pasa más por la calidad que por la cantidad. "El plegable es una herramienta para mejorar los márgenes y la composición de la gama, una forma de aumentar el precio medio de venta del iPhone y reforzar la gama alta, más que un motor de volumen", asegura IDC en una nota remitida a EL PERIÓDICO.

Samsung

Para ello, tendrá que destronar a los rivales que han sido pioneros en esa rama de negocio. Su principal competidor es Samsung, que ostenta un 38,9% de las ventas mundiales, según datos de Omdia. El gigante surcoreano apuesta por los smartphones plegables desde 2019, cuando presentó Samsung Galaxy Fold.

El teléfono plegable Samsung Galaxy Z Fold4, una de las novedades del Mobile World Congress (MWC) de 2023. / Enric Fontcuberta / EFE

Los últimos modelos de esta familia de plegables, el Samsung Galaxy Z Flip 8 y el Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, son considerados por los expertos como los mejores del mercado. Su precio más bajo oscila de los 1.239 a los 2.199 euros, lo que puede suponer una cierta ventaja frente al iPhone Duo.

Huawei

Conscientes de que Apple puede ser el catalizador que el mercado de los plegables necesita, otras potentes firmas de la competencia están acelerando su apuesta por el nicho. Es el caso del gigante chino Huawei, que en 2025 fue la segunda marca más potente de este segmento al concentrar hasta un 36% de todas las ventas mundiales y que en 2026 habría rebasado ese liderazgo a Samsung, según IDC.

Dos días antes de la presentación del iPhone Duo, la compañía de Shenzhen lanzó su último modelo. El Huawei Mate XT2 cuenta con una espectacular pantalla triple que convierte este plegable en algo similar a una tableta. Su precio más bajo será de unos 2.560 euros, mientras que la versión premium ascenderá hasta los 3.200 euros.

Huawei presenta su Huawei Mate XT2, un móvil con triple pantalla plegable, en un acto en Pekín del 7 de septiembre de 2026. / JESSICA LEE / EFE

En China, Huawei domina con mano de hierro el segmento de los móviles plegables, concentrando un 79,4% de las unidades vendidas y un 82,2% de su valor en el segundo trimestre de 2026, según IDC. Eso hace que el mercado chino pueda ser un hueso más duro de roer para el iPhone Duo. La firma de inteligencia apunta a que Apple no adelantaría a Huawei en el valor obtenido de ese nicho hasta 2030, algo que no sucedería con las unidades vendidas.

Xiaomi, Motorla y Honor

Hizo lo mismo Xiaomi. La empresa de Pekín quiere competir con Apple con su nuevo Xiaomi 18 Fold, más ligero que el iPhone Pro Max. Su precio será también más competitivo: desde 1.323 hasta unos 1.800 euros.

Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi, presenta el nuevo Xiaomi 18 Fold, la apuesta de la compañía china por los móviles plegables. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Por delante, sin embargo, están otras dos marcas chinas. En tercera posición está Motorola que en 2025 copó un 10,5% de las ventas mundiales de móviles plegables, según datos de Omdia recopilados por Reuters. La firma propiedad de Lenovo despunta gracias al Motorola Razr Fold, el Motorola Razr Ultra y el Motorola Razr, que puede adquirirse por menos de 700 euros, lo que lo convierten en el dispositivo más barato del mercado.

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El Motorola Razr, el móvil plegable de la marca propiedad de Lenovo, presentado en el Mobile World Congress (MWC) de 2023. / Enric Fontcuberta / EFE

En cuarta posición está HONOR, que el año pasado registró un 6% de las ventas en todo el mundo.