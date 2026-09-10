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Cancelación

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

La compañía consideró demasiado arriesgado seguir adelante con una iniciativa cuya inversión y recursos aumentaban conforme crecía su dimensión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión.

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión. / Elsotanoperdido

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

SEGA ha explicado los motivos que llevaron a cancelar el proyecto ‘Super Game’, la ambiciosa iniciativa anunciada en 2021 con la que pretendía desarrollar producciones destinadas al mercado internacional con un importante componente en línea. Shuji Utsumi, presidente de la compañía, ha explicado que el proyecto terminó destacándose después de analizar la enorme inversión necesaria para su desarrollo y mantenimiento.

Qué llevó a SEGA a cancelar Super Game

Utsumi explica que SEGA sigue considerando que los juegos como servicio mantienen una posición relevante dentro de la industria y recordó que la compañía continúa siendo, ante todo, una empresa de videojuegos pese a su expansión hacia otras áreas vinculadas a sus propiedades intelectuales. Cuando comenzó a trabajar en ‘Super Game’, SEGA confiaba en disponer de los recursos necesarios para crear nuevas propiedades intelectuales con vocación de llegar a un público amplio, un planteamiento que conllevaba una inversión considerable en servicios en línea y del que esperaba obtener unos resultados acordes con el desembolso.

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión.

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión. / Elsotanoperdido

Sin embargo, el análisis interno acabó modificando esos planes, ya que a medida que avanzaba el estudio del proyecto también crecían considerablemente tanto la inversión necesaria como los recursos exigidos para mantener un servicio de esas dimensiones, hasta alcanzar un nivel que la compañía consideró demasiado arriesgado. Por ese motivo se terminó cancelando el ambicioso proyecto.

Un proyecto anunciado en 2021

SEGA presentó ‘Super Game’ en 2021 con la intención de desarrollarlo durante los cinco años siguientes, aunque a lo largo de ese periodo ofreció muy pocos detalles concretos acerca de los títulos o servicios que formarían parte de la iniciativa. Las primeras informaciones sobre su cancelación comenzaron a circular el pasado mes de mayo.

La compañía había planteado ‘Super Game’ como un proyecto de grandes dimensiones dirigido al mercado mundial y destinado a reunir a jugadores, creadores de contenido y espectadores. Finalmente, SEGA optó por abandonar la iniciativa y dio menor prioridad a sus producciones gratuitas tras los resultados obtenidos por algunos de estos títulos, entre ellos ‘Sonic Rumble Party’.

Más recursos para producciones tradicionales

Tras este cambio, más de 100 desarrolladores que trabajaban en juegos gratuitos han pasado a trabajar en producciones relacionadas con algunas de sus principales propiedades intelectuales. La casa de Tokio mantiene varios proyectos importantes en desarrollo, entre ellos ‘Stranger Than Heaven’, ‘Persona 4 Revival’, ‘Alien: Isolation 2’, ‘Total War Medieval III’ y ‘Total War Warhammer 40,000’, aunque SEGA no ha especificado cuáles forman parte exactamente de los cuatro grandes lanzamientos que contempla para el presente ejercicio fiscal. También siguen adelante las producciones basadas en franquicias históricas como ‘Golden Axe’, ‘Jet Set Radio’ y ‘Streets of Rage’, mientras ‘Crazy Taxi: World Tour’ y ‘Virtua Fighter Crossroads’ ya tienen su lanzamiento previsto para 2027.

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SEGA también mantiene sus proyectos para otros medios

La compañía mantiene además varias adaptaciones de sus propiedades intelectuales a estos formatos. ‘Sonic The Hedgehog 4’ está previsto para el 19 de marzo de 2027, mientras la serie animada de ‘Golden Axe’, formada por diez episodios, se estrenará el 16 de septiembre en Paramount+ y continúan en marcha adaptaciones inspiradas en ‘Shinobi’, ‘Streets of Rage’, ‘Eternal Champions’, ‘The House of the Dead’ y ‘OutRun’.

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