'Hellblade Senua's Sacrifice' salva la vida de un jugador

Siempre ha existido la creencia popular de que los videojuegos son una mala influencia para los jóvenes. Los 'shooters', los juegos de miedo o cargados de violencias, han hechos que muchas madres pongan el grito en el cielo cuando ven que sus hijos dedican más tiempo a ellos que a los estudios.



Pero a veces el caso es más bien distinto. Aunque los videojuegos ya han demostrado que tienen efectos positivos en el entorno empresarial, por ejemplo a través de la gamificación, también pueden ayudar a muchas personas de un modo más humano.



Eso es lo que le ha pasado a Jessica Prime, una madre que ha confesado que su hijo no tenía ganas de vivir hasta que se pasó el 'Hellblade: Senua's Sacrifice'. El joven había planeado suicidarse, pero cuando terminó el juego de Ninja Theory decidió buscar ayuda.





Thank you, @NinjaTheory, for Hellblade: Senua´s Sacrifice. It saved my son´s life. After playing it through, he asked to go to the hospital for help. He couldn´t take everything he´d been dealing with & had a plan to kill himself. The game changed his plan. Thank you. ??