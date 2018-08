'The Elder Scrolls Online' amplia y mejora la experiencia con una Gran Cacería

¿Depredador o presa? Responde a la llamada de la Gran Cacería y termina con las bestias de Hircine en ´Wolfhunter´, el nuevo paquete de contenido para ordenadores del popular ´The Elder Scrolls Online´ y la actualización gratuita que lo acompaña. Con estos extras, nuestros equipos se enfrentan a dos emocionantes mazmorras con temática de licántropo: Marcha de los Sacrificios (March of Sacrifices) y Bastión del Cazador de la Luna (Moon Hunter Keep), una nueva línea de habilidades para los hombres lobo, potentes artefactos y coleccionables únicos, el nuevo mapa para Battlegrounds: Istirus Outpost, un sistema de re-especialización actualizado, y gran cantidad de incorporaciones, recompensas PvP, y por supuesto, mucha acción. Diferenciar que el paquete de contenido ´Wolfhunter´ es gratuito para todos los miembros de ESO Plus -aunque está disponible para su compra desde la Crown Store del juego- y se acompaña del parche ´Update 19´ del juego base. La actualización es gratuita para todos los jugadores y junto a un nuevo mapa de Campos de Batalla, cambios en Guerra de Alianzas, una nueva actualización en la redistribución de habilidades también se producen mejoras en el árbol de habilidades de los hombres lobo.



El desafío de Hircine

Cuando Hircine lo establece, el príncipe Daédrico alberga la Gran Cacería en los límites de su reino. En raras ocasiones, el príncipe permite a unos pocos mortales elegidos cruzar a su reino y competir en la Gran Cacería. De modo que nuestro grupo deberá participar en un peligroso juego para escapar de este particular coto de caza, un lugar de eterno conflicto entre depredador y presa. El objetivo: un poderoso Indrik. Las recompensas por la victoria son excelentes, pero ten cuidado, ya que tus compañeros harán cualquier cosa para ganar, incluso cazar a sus aliados. Así, En March of Sacrifices, el jugador tendrá que escapar del territorio participando en su peligroso juego. Tu recompensa: un regalo del Príncipe Daédrico en persona. Sin embargo, los cazadores no serán los únicos en la carrera para ganar el favor de Hircine, y pronto descubrirán que muchos otros han sido invitados a participar. Presta atención, porque mientras deambulas sigilosamente, peleando en medio de este extraordinario reino, es posible que seas presa de una cacería.

En la segunda mazmorra, una licántropa ancestral de increíble poder llamada Vykosa ha capturado el Bastión del Cazador de la Luna y destruido la guarnición de la Orden del Amanecer de Plata. Ahora, Vykosa está atrayendo a los hombres bestia de Tamriel para que se unan a su causa preparando un ejército monstruoso. Nuestro equipo deberá adentrarse en el cuartel general de la Orden, abrirse paso luchando contra hordas de hombres bestia y otros monstruos hasta el corazón del bastión y derrotar a la mismísima Vykosa antes de que ponga en peligro todo Tamriel.

Tanto March of Sacrifices como Moon Hunter Keep están repletos de monstruos y feroces jefes (incluyendo el nuevo y gigante hombre lobo). Pueden ser completadas en dificultad normal y veterano, además de una opción de modo veterano difícil, algo destinado a poner a prueba al jugador y su grupo. Si puedes enfrentarte a las bestias Hircine y sobrevivir, obtendrás nuevos sets de equipo y objetos coleccionables exclusivos. Además de todo lo anterior, una vez que hayas ingresado a una de las dos mazmorras, recibirás el sombrero de cazador de hombre lobo, disponible exclusivamente en ´Wolfhunter´. Ganado el acceso a las mazmorras, puedes aventurarte en Moon Hunter Keep y March of Sacrifices mediante los siguientes métodos: a través de teletransporte directamente a las dos nuevas mazmorras desde el mapa, mediante el uso de la herramienta Dungeon Finder o simplemente caminando hacia las mazmorras y haciendo clic en la entrada en Reaper's March (Moon Hunter Keep) y Greenshade (March of Sacrifices).



Nueva actualización para Battleground y PVP



El paquete de contenido extra se acompaña a su vez de un parche del juego base (Update 19) como una actualización gratuita para todos los jugadores de ESO. Este parche presenta una serie de incorporaciones y mejoras en el juego que todos pueden disfrutar. Battlegrounds: Istirus Outpost es una nueva arena ubicada en la frontera suroeste de Cyrodiil formada por estructuras de piedra fortificadas y muros que resultarán familiares a quienes luchen en la Guerra de Alianzas.

El puesto avanzado de Istirus, sin embargo, tiene algunas características únicas que lo diferencian de otras arenas. En primer lugar, el mapa no es totalmente simétrico, por lo que la manera en que os mováis por la arena variará en función de vuestro equipo. En los campos de batalla anteriores, cada equipo podía moverse por la arena de forma más o menos similar, pero ahora tendréis que aprender cómo es el mapa para poder moveros lo más rápido posible. Para facilitar esto, el puesto avanzado de Istirus también es el primer mapa de Battlegrounds que permitirá a los jugadores usar monturas. Esto aportará un mayor ritmo a la arena, pero también será de ayuda para los jugadores que se basen en el aguante, que ya no tendrán que gastar recursos para llegar hasta el combate.

Cambios en AvA y nuevos contenidos



La actualización 19 también altera el PvP a gran escala de la Guerra de alianzas al añadir las piedras de rellamada (Keep Recall Stones). Estos nuevos objetos proporcionan la capacidad de moverse por Cyrodiil como nunca antes. Finalmente, la actualización vuelve a introducir la degradación de los bastiones y unifica los niveles de bastiones y sus recursos. Con estos cambios, es más importante que nunca capturar recursos y otorgar a los grupos pequeños y a los jugadores solitarios maneras significativas de contribuir a la guerra.

Además de esos cambios en PvP, la actualización 19 aporta mejoras al juego base, en especial una muy esperada, Re-especialización 2.0. Por fin podemos hacer cambios más limitados y precisos con el sistema de Re-especialización: al reinicializar nuestros puntos de habilidad ya podremos quitar puntos de modo individual, sin tener que ponerlo todo a cero. Ahora el sistema funciona como lo hace el actual sistema de puntos de campeón, es decir, seguirá siendo posible volver a empezar desde cero, pero si sólo queremos cambiar un par de habilidades ya podremos hacerlo sin tocar las otras.

Si tienes personajes con la maldición de la licantropía, podrás ver las mejoras y cambios aportados a sus habilidades. Esos cambios buscan mejorar su ferocidad y rapidez en combate, y tocarán tanto habilidades pasivas como activas. Por ejemplo, la habilidad pasiva Ira sangrienta (blood rage) alargará ahora tu transformación al infligir daños, en vez de recibirlos, y la habilidad activa Rugido (roar) se vuelve instantánea. Si no eres jugador de PC/Mac puedes esperar para probar tu poder contra las bestias de Hircine en consola, no te preocupes: ´Wolfhunter´ y el Update 19 llegarán a PlayStation 4 y Xbox One el 28 de agosto.