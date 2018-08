'Desperados III': el Salvaje Oeste regresa con toda su crudeza

El estudio alemán Mimimi, conocido por ´Shadow Tactics: Blades Of The Shogun´, ha presentado en Gamescom ´Desperados III´, una obra de estrategia táctica en tiempo real que nos permitirá dirigir una banda de pistoleros liderados por John Cooper. La presentación también cuenta con el correspondiente tráiler de presentación. El primer contacto con el juego se muestra fuertemente inspirado por el primer título de la franquicia, ´Desperados: Wanted Dead or Alive´, pero ´Desperados III´ permitirá al jugador afrontar cada misión con variedad de diferentes rutas y soluciones. Por ejemplo, el jugador podrá vencer a sus enemigos eligiendo entre opciones mortales y no letales, mediante sigilo o armas de fuego con diversas configuraciones de dificultad y desafíos especiales.

Como la banda del jugador siempre estará superada en número, solo el uso adecuado tanto del entorno como de las habilidades únicas de cada personaje -Desperado- será vital para avanzar y salir victorioso. Un juego de estrategia táctica en tiempo real ambientado en el escenario del Salvaje Oeste. La historia que se ha revelado nos anticipa que en ´Desperados III´, tomaremos el control de una banda que acaba convirtiéndose en un grupo altamente funcional de inverosímiles héroes y heroínas. A raíz de las diferentes personalidades de cada uno de ellos, simplemente luchan por cooperar al principio, pero al final unen fuerzas para combinar sus distintas especialidades y desafiar a un enemigo aparentemente superior. Está previsto para PC, PlayStation 4 y Xbox One en 2019.