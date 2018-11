'Football Manager 2019': todo un clásico en su especie

'Football Manager 2019', juego, que como deducirás, vamos a revisar en profundidad en este artículo, lleva la firma de Sports Interactive y el sello de publicación de SEGA desde 2004, pero además de un simulador de fútbol, ante todo es una institución, especialmente de cara a los europeos. La serie, desde sus más tiernos inicios, ha estado renovando la cita con los amantes del balompié sin interrupción durante años. A menudo vuelve a proponer la misma oferta, enriquecida solo por las actualizaciones de plantillas y la adición de alguna pequeña característica. A pesar de ello goza del favor general del público, que temporada tras temporada ha permitido al equipo de desarrollo continuar con su trabajo.

La fidelidad de sus seguidores no es un asunto menor teniendo en cuenta la velocidad a la que avanzan sus más directos competidores. El ejemplo más claro lo encontramos en el entorno móvil, de hecho, el género ha sido colonizado por una gran cantidad de aplicaciones y juegos íntegramente dedicadas al mercado y universo del fútbol, en su mayoría sin coste para poder jugar. Entonces ¿qué anima a los jugadores a rascarse el bolsillo cada temporada en un título como 'Football Manager'? Intentamos descubrir todo esto y mucho más en las próximas líneas.



Todo un clásico en su especie



Posiblemente elementos muy presentes en la franquicia, como la profundidad y la integridad del sistema de simulación son valores importantes para mantener el contacto sistemático con la serie que, este año, enriquece mucho el conjunto gracias a una batería de acertadas novedades y más apoyo a los nuevos jugadores. En este sentido, a pesar que la experiencia de juego sigue siendo esencialmente la misma a la que estamos acostumbrados, Sports Interactive ha trabajado en algunas variables que lo hacen más accesible y comprensible para los novatos, así como más cómodo para los jugadores veteranos.

Para comenzar nuestra nueva carrera como entrenadores, el juego nos solicita nada más comenzar un rostro y una figura, que lógicamente será la responsable del banquillo. Como es habitual, esta característica se puede personalizar a través del editor, que también se encarga de las preferencias en términos de juego y táctica. La elección de estos valores es importante, porque afecta directamente las habilidades técnicas del entrenador. En este sentido, es posible potenciar la capacidad de distintos departamentos, administrar el vestuario, incluso las habilidades sociales que tienen que ver con las relaciones con compañías, seguidores y jugadores. Una vez concluido el retrato de nuestro alter ego, nos encontramos en disposición de elegir un sitio para comenzar. Con más de 2.500 clubes, la decisión más complicada será elegir dónde empezar tu carrera.

Gracias a que se han rediseñado los apartados dedicados a los entrenamientos y la táctica, las iniciaciones multiplican el potencial de los jugadores. Al comenzar una partida nueva es posible indicar tu experiencia en la serie, lo que determinará si participas en la iniciación al principio de tu carrera. Como es costumbre, 'Football Manager 2019' presenta una serie enorme de campeonatos y categorías. Puedes, literalmente, entrenar a cualquier equipo del mundo y aquí está la primera novedad del nuevo año: Sports Interactive ha llegado a un acuerdo con la Bundesliga alemana y, finalmente, las formaciones germanas ya no tendrán que conformarse con nombres ficticios ni escudos inventados. Nosotros, como no podía ser de otra manera, hemos seleccionado el modesto Marbella del Grupo 4 de la Segunda División B, para comenzar nuestro periplo como entrenadores desde un equipo discreto.



Nuevos modos, nueva imagen, mismas formas



'Football Manager' nunca ha sido una serie que se pudiera definir como visualmente impactante, al menos en líneas generales. El profundo realismo en el que se ha instalado este simulador deportivo ha obligado a sus responsables a sacrificar la belleza y los adornos estéticos en favor de la inteligencia artificial, las estadísticas, nombres, tácticas, porcentajes y cualquier otro elemento que se pueda catalogar. En este sentido, la última entrega de la marca es absolutamente más llamativa gracias a una nueva estilización especialmente enfocada a la mayor racionalización de la experiencia de juego. Pero, hay más cosas en 'FM19' para los usuarios menos experimentados, en particular el nuevo sistema de "inducción de gestores", que actúa como un sistema tutorial que permite a los principiantes asentarse sin tener que abandonar la partida guardada. Los veteranos pueden también sacar partido del sistema de inducción para encontrar las características nuevas y actualizadas de esta temporada.

Los menús y subcategorías se muestran claras y legibles, mientras que la interfaz es más intuitiva y sencilla de gestionar. Los recién llegados, además, cuentan con un sistema de tutoriales revisado y más completo que nunca, con lecciones capaces de explicar paso a paso las tareas más importantes de un técnico: entrenamiento, tácticas, enfermería y exploración de mercados son solo algunos de los compromisos que nos mantendrán ocupados entre un partido y otro. Aquí, saltar al terreno de juego será el último de tus problemas. La carga de trabajo debe seguirse de manera meticulosa, incluso siguiendo paso a paso a cada atleta. Este potenciado sistema dedicado a los tutoriales explica todos los pasos de manera clara y sin complicaciones, ayudando al jugador, (no solo al novato) a entender las acciones clave y entresijos tácticos de juego.

Una de las labores más importantes como manager es la gestión de los entrenamientos. Como puedes imaginar, aquí elegirás la posición individual para cada jugador, descubrirás quién está en forma y quién necesita una preparación específica para evitar cualquier lesión que pueda agravar su condición. Cada sesión de capacitación se divide incluso en diez áreas diferentes, que se seleccionan de acuerdo con las necesidades del momento. Hay aspectos del trabajo más divertidos, como la exploración del mercado de fichajes, que literalmente pueden hacernos perder horas entre los informes de los observadores encargados de encontrar talentos ocultos en la interminable base de datos del título o peleando por la compra de algún jugador interesante. La táctica, por el contrario, sigue siendo materia profesional. Aquí, si la experiencia nos parece demasiado dura y exigente, también podemos delegar en el segundo al mando y elegir directamente las tácticas predefinidas entre las más famosas del fútbol mundial desde el "Gegenpress" y el "Catenaccio", hasta el famoso "Tiki-taka".

Sin embargo, tomar decisiones, como es previsible, siempre tiene consecuencias. Por esta razón, la pirámide jerárquica del equipo es tu enemigo natural: tu puesto depende de sus decisiones. Y de las tuyas, porque puedes controlar la moral de los jugadores y la cohesión del grupo, mantener la moral alta, controlar el aspecto psicológico de los futbolistas y, sobre todo, conquistar los elementos más carismáticos del vestuario y así asegurarte el favor del círculo del presidente, una excelente manera de garantizar una moral alta y asegurar que todos sigan exactamente las instrucciones.



Que comience el espectáculo



Llegó la hora de mover el balón. Después de horas dedicadas a la minuciosa preparación del equipo para un partido, finalmente llega el momento de salir al campo. Además de las pertinentes órdenes durante los 90 minutos, antes del encuentro también puedes motivar al equipo, dar instrucciones a los jugadores para que sean agresivos, apuntar a la posesión intransigente de la pelota o dar nuevas instrucciones al portero. A cada palabra pronunciada y dependiendo del tono en el que se dice, los deportistas reaccionarán de manera diferente y esto ya nos dará una primera indicación de la actitud de la formación en el rectángulo de juego. En resumen, el rango de posibilidades es tan amplio como para permitir un control completo del equipo.

El modelado poligonal tridimensional, como de costumbre, no puede considerarse lo más potente de la franquicia. Pero se han dado relevantes pasos hacia adelante a este respecto. Algo que inmediatamente es perceptible es la nueva apariencia del juego, que combina una presentación más limpia con cierto aire de familiaridad. La combinación de la interfaz de usuario actualizada y el nuevo sistema de inducción de gestores no solo aportan el mejor aspecto del juego hasta la fecha, sino también la más fácil de usar y jugar. Estos cambios son aún más significativos en dos módulos: tácticas y entrenamiento. Ambos han experimentado pequeños, aunque importantes cambios dirigidos a toda clase de usuarios sin importar su grado de experiencia con el juego.





Las polémicas crecen con el sistema de videoarbitraje VAR



'Football Manager 2019' incorpora los dos elementos de tecnología de vídeo que se usan en el mundo real. El primero es el sistema de videoarbitraje o VAR, que se añadirá a las competiciones que lo usen. Hay dos tipos de VAR: uno en el que el árbitro usa un televisor situado junto al terreno de juego para estudiar la decisión inicial, y otro en el que el árbitro se comunica con los asistentes de videoarbitraje por medio de un auricular. Una vez más, el tipo de VAR utilizado dependerá del que se use en la competición real. También se añade la tecnología de la línea de gol. Como el VAR, aparecerá en las competiciones donde se use esta tecnología en la realidad. La tecnología de la línea de gol muestra una repetición desde una perspectiva cenital que recoge si el balón cruzó o no la línea, junto con los comentarios pertinentes confirmando lo anterior.

Tanto el VAR como la tecnología de la línea de gol tendrán repercusión fuera de los partidos. En las ruedas de prensa posteriores surgirán preguntas relacionadas con el uso de estas tecnologías. Las jugadas polémicas aparecerán en las crónicas de los partidos y en las redes sociales. Estas tecnologías generarán tanto debate en las partidas como en el mundo real. A este respecto se han sustituido más de 500 animaciones. Por ejemplo, animaciones de control del balón, cambios de juego, remates de cabeza, pases, disparos, entradas, algunas celebraciones e incluso movimientos del público.

El último esfuerzo de Sports Interactive, sin embargo, no está fundamentado en el aspecto plástico. El equipo de desarrollo, en un intento por rejuvenecer la oferta lúdica, durante algún tiempo ha introducido algunos modos de juego que también aparecen en este capítulo. La primera es la creación de un equipo desde cero. Puedes decidir prácticamente cualquier parámetro inicial para lo que concierne a los jugadores y lanzarte a la conquista del campeonato elegido. El Fantasy Draft es más que un tipo de fútbol de fantasía que permite armar tu propio combinado y participar en torneos cerrados, incluso contra amigos. Finalmente, no puede faltar la clásica "carrera en línea" que puedes comenzar en tu propia sala o participar en otras sesiones con tu equipo.



Conclusiones

La nueva línea de 'Football Manager' propone una fórmula de juego más precisa y sencilla de entender, algo que ha permitido al equipo de desarrollo mantener toda la profundidad de la serie, aunque agilizando y haciendo más natural su interfaz, revisar el sistema de juego, reforzar hasta el extremo los tutoriales y agregar elementos nuevos a la cantidad torrencial de contenido que siempre ha caracterizado la serie. La vieja guardia apreciará los nuevos ingredientes elegidos para la receta de 'Football Manager 2019', que ya era de primera.

Los recién llegados o los retornados, encontraran bajo la superficie, más claridad, profundidad renovada, nuevas características relacionadas con el entrenamiento, tácticas de juego, roles en el campo, la introducción del VAR, la tecnología de línea de gol y muchas otras pequeñas mejoras que nos hacen entender porque 'Football Manager' continuará como el máximo regente entre los managers deportivos durante mucho tiempo. En resumen, si no controlas mucho sobre el juego, pero deseas lanzarte de lleno en este desafío, no hay problema, no quedarás decepcionado. Si eres un fiel seguidor, este año agradecerás las novedades y el tratamiento rejuvenecedor empleado para modernizar el simulador.

Título : Football Manager 2019

: Football Manager 2019 Género : Simulador

: Simulador Fecha de Lanzamiento : 02/11/2019

: 02/11/2019 Plataforma : PC

: PC Desarrolladora : Sports Interactive

: Sports Interactive Distribuidora : SEGA

: SEGA Idioma : Castellano (Textos)

: Castellano (Textos) PEGI : +3

: +3 Precio: Consultar



Más información en elsotanoperdido.com