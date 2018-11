Spyro regresa 20 años después con una recopilación remasterizada

´Spyro Reignited Trilogy´ llega a PS4 y Xbox One

El videojuego que conmemora el 20 aniversario de 'Spyro' se estrena para PlayStation 4 y Xbox One. El simpático dragón morado que entretuvo miles de hogares de todo el mundo a finales de los años 90, vuelve con 'Spyro Reignited Trilogy', una colección remasterizada con un renovado elenco de personajes, animaciones, ambientes, iluminación nueva y cinemáticas, todo como no podía ser de otra forma, en HD. El desarrollador Toys For Bob nos ofrece una versión completa de los tres juegos originales: 'Spyro el dragón', 'Spyro 2: En busca de los talismanes' y 'Spyro: El año del dragón'. También se han remasterizado las versiones de las bandas sonoras, además de introducir un tema totalmente nuevo del compositor de la banda original, Stewart Copeland.

El nuevo juego trae además una función de audio que permite cambiar entre las pistas de sonido originales y las remasterizadas, para aquellos que desean una experiencia más clásica, ya que la obra cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y su pandilla de dragones (la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y otros. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler de lanzamiento.

