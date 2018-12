PlayStation Classic: descubre todas sus características

Sony ha lanzado un vídeo oficial donde muestra con todo lujo de detalle el contenido de PlayStation Classic, que se comercializa desde hoy en nuestro territorio. De este modo podemos comprobar como la nueva versión mini de la PlayStation original está diseñada para parecerse lo máximo posible a la consola original, aunque en formato mucho más pequeño. Para precisar más, tiene unas dimensiones de 149 x 33 x 105 mm, un 45% menos del tamaño de la consola original. Para que te hagas una idea: el contorno de esta miniconsola es más pequeño que la carátula de un juego de PS4, pesa aproximadamente 170 gramos, y cada mando no supera los 140 gramos.

La pequeña de Sony, en su interior acumula estos 20 juegos de PlayStation: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash!, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld: Abe's Oddysee, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms. Las versiones de los juegos corresponden al sistema NTSC salvo los siguientes, que son versión PAL: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Grand Theft Auto, Jumping Flash!, Oddoworld: Abe's Oddysee, Resident Evil Director's Cut, Tekken 3 y Tom Clancy's Rainbow Six.

La PS Classic tiene una resolución de vídeo de 720p o 480p, de modo que posiblemente realizará un reescalado dependiendo del dispositivo que se use para jugar. Los dos mandos incluidos tienen cables de 1,5 m. y el cable HDMI de 2 m. se puede usar para conectar el sistema al televisor, puesto que no es compatible con ningún otro método de vídeo ni de audio. En relación a los mandos, los únicos compatibles son los incluidos con la PlayStation Classic.

Cada título tiene 15 ranuras de tarjeta de memoria virtual, la cual puedes gestionar en la interfaz principal de la consola. Como ocurría en la PlayStation original, si eliminas un archivo de guardado, se perderá y no se podrá recuperar. Por otro lado, el botón de reinicio permite volver a la interfaz principal del sistema y crear un punto de guardado del momento en el que te quedaste mientras jugabas. La próxima vez que juegues a ese juego, podrás comenzar desde el punto de guardado que habías creado. Así mismo, cuando llegues al final de un disco en los juegos que originalmente contaban con varios discos, como Final Fantasy VII y Metal Gear Solid, habrá que pulsar el botón de apertura en la consola para cambiar al siguiente disco virtual.

El System Link no está disponible en PlayStation Classic. No obstante, puedes jugar al modo multijugador en pantalla dividida con los juegos compatibles. Sony también advierte que no será posible descargar nuevos juegos para la consola, comprarlos o usar los juegos originales de PlayStation. Además, no hay planes para llevar actualizaciones de contenido al sistema después de la fecha de salida de la consola, que se produce este próximo 3 de diciembre.

Más información en elsotanoperdido.com