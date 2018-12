PlayStation Store comienza sus mayores rebajas del año

PlayStation ha dado comienzo en España a sus ya famosas Rebajas de Enero. Estos descuentos, los mayores del año de la tienda digital PS Store, son un anticipo de las rebajas tradicionales que los comercios inician después de la Navidad.



Estas rebajas de PlayStation Store permiten a los usuarios adquirir algunos de los videojuegos más populares de PS4, PS3, PS VR y PSVITA a precios de lo más asequibles. Las ofertas son exclusivas para las ediciones digitales de los títulos.



Las Rebajas de Enero de PlaySation Store de este año nos traen títulos tan destacados como 'Horizon Zero Dawn' (19,99€), 'The Elder Scrolls V: Skyrim' (19,99€), 'Watch Dogs 2' (17,99€), 'Tekken 7' (19,99€), 'Just Cause 3' (19,99€) o 'Fallout 4: Game of the Year Edition' (24,99€).





Llegan las Rebajas de enero con una increíble gama de ofertas disponibles en PlayStation Store. — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 18 de diciembre de 2017