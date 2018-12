'Steep' y 'Portal Knights', entre los juegos PS Plus de enero

Los juegos PlayStation Plus de enero de 2019 vienen cargados de adrenalina. Como cada 30 días, Sony ha desvelado la lista de títulos que los suscriptores del servicio PS Plus podrán descargarse gratis durante el próximo mes.

'Steep', el juego de deportes extremos de Ubisoft para PS4, no sólo te permitirá surcar la nieve en esquís o haciendo snowboard. También podrás atravesar los cielos en parapente o traje de ardilla, todo mientras disfrutas de un sorprendente paisaje nevado.

Otro de los juegos PS Plus de enero es 'Portal Knights'. Este título de recolección y construcción mezcla elementos de RPG con otras mecánicas y lo hace a través de una simpática estética.

La lista de los juegos PlayStation Plus de enero de 2019 la completan otros títulos como 'Dogchild' (PS4), Zone of the Enders HD Collection (PS3), Amplitude (PS3), Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita) y Super Mutant Alien Assault (PS Vita).

Recuerda que hasta el próximo 31 de diciembre podrás seguir descargándote gratis los juegos PS Plus del mes anterior, entre los que destacan 'SOMA' y 'Onrush'.