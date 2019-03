'MotoGP 19': las carreras regresan con la edición más ambiciosa de la serie

'MotoGP 19' apunta maneras, no lo vamos a negar: Inteligencia Artificial basada en redes neuronales, servidores dedicados para el multijugador y retos históricos para revivir momentos legendarios. Milestone no parece haberse dejado nada en el tintero a la hora de anunciar junto a Dorna Sports el nuevo capítulo de la franquicia, que saldrá a la venta el 6 de junio para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC/Steam. Unas semanas después se estrenará en Nintendo Switch.

Con 'MotoGP 19' podremos participar en la Temporada 2019, competir contra los campeones de la máxima categoría o meternos en las botas de un piloto joven y escalar posiciones para alcanzar la elite. La desarrolladora parece haber incorporado detalles que los jugadores les han indicado para proporcionar a la comunidad lo que estaban pidiendo: un desafío más duro, una experiencia multijugador más fluida y más contenido en el modo para un jugador.

Para proporcionar un nivel de desafío más duro hacía falta encontrar un nuevo paradigma, algo que supusiera una revolución. Orobix -una empresa especializada en implementar soluciones de Inteligencia Artificial (IA)- ha trabajado durante más de 2 años para crear un sistema de IA basado en Redes Neuronales hasta conseguir, según la desarrolladora, una IA increíblemente rápida en la pista y con comportamientos realistas al máximo.

Con los nuevos Servidores Dedicados, la experiencia multijugador promete ser más suave y satisfactoria. Vuelve uno de los modos de juego más populares. Con Historical Challenges se podrá rendir homenaje a los corredores legendarios y revivir rivalidades que forman ya parte de la historia. También hay numerosas herramientas nuevas para que cada motorista sea diferente; se podrá elegir entre la selección más grande de accesorios y marcas. Con los editores de gráficos se podrá diseñar un casco propio personalizado, así como los dorsales de carrera y los refuerzos de la entrepierna. Igual que en la temporada real, este año debuta la FIM Enel MotoE World Cup, en la que motos con cero emisiones competirán en algunos de los circuitos más famosos del campeonato MotoGP. Y a toda velocidad, os dejamos con el tráiler de presentación.

