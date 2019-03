Un niño dona 3.800 euros a El Rubius para hablar con él en directo

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, es sin lugar a dudas el 'youtuber' más famoso de nuestro país y uno de los más seguidos del mundo. Desde hace ya algunos años se dedica a hacer directos a través de Twitch, la plataforma por excelencia de los 'gamers'.



Y en uno de sus últimos directos El Rubius ha vivido uno de los momentos más surrealistas de su vida. Mientras jugaba en Twitch a 'Fortnite', el 'youtuber' vio como un usuario llamado alexpk1414 le empezaba a donar grandes cantidades de dinero en bits, la moneda digital de la plataforma.







En medio del 'streaming' El Rubius se quedó boquiabierto al ver cómo el usuario le donaba de golpe 191.000 bits, 2.116 euros. Pero la cosa no quedó ahí y tras unos segundos pasmado el 'youtuber' y sus seguidores vieron cómo el dinero seguía llegando, hasta llegar a los 4.300 dólares, unos 3.800 euros.



La incredulidad era máxima y El Rubius decidió agregar al usuario para hablar con él: "Como te agregue al 'Fortnite' y tengas voz de niño, y que le has robado la tarjeta de crédito a tu mamá, te juro...". Y como si de una premonición se tratase fue entonces cuando el 'youtuber' descubrió que el usuario que le había dado el dinero era un niño de 13 años.



"Me gustaría saber de dónde has sacado el dinero", preguntó El Rubius, algo para lo que Alex no dio una respuesta coherente. "¿Te han dado ese dinero tus padres? ¿Son jeques o narcotraficantes?", siguió entre risas.



Poco después de publicar el vídeo del directo en Youtube, El Rubius ha anunciado a través de Twitter que está intentando ponerse en contacto con Twitch para ver cómo devolver el dinero al niño a su familia.





Voy a intentar hablar con twitch para ver que se puede hacer. De lo mas surrealista que me ha pasado en la vida lol — elrubius (@Rubiu5) 12 de marzo de 2019