Nintendo presenta sus novedades dentro del segmento indie

Mientras la nueva edición de la Game Developer's Conference avanza a buen ritmo en San Francisco, Nintendo ha emitido un nuevo Nindies Showcase que ha dejado una estela de interesantes juegos que, a buen seguro, despertarán el interés de los usuarios de Switch.

El protagonismo absoluto de la emisión ha recaído en 'Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda', un juego de aventura y acción rítmico creado por Brace Yourself Games, en el que los jugadores pueden disfrutar de la forma de jugar de Crypt of the NecroDancer dentro del entorno de la saga The Legend of Zelda. Otros anuncios destacados incluyen dos títulos, también, de Nintendo Switch que se lanzarán el 18 de abril, el diabólico 'Cuphead' de Studio MHDR y 'Katana ZERO', de Devolver Digital.

A continuación, puedes ver el listado de anuncios al completo con sus respectivas fechas de lanzamiento en Nintendo eShop.



Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda - primavera 2019

Cuphead - 18 de abril de 2019

Stranger Things 3: The Game - 4 de julio de 2019

The Red Lantern - 2019

RAD - verano 2019

Katana ZERO - 18 abril 2019

Nuclear Throne - 20 marzo 2019

Super Crate Box - abril 2019

Vlambeer Arcade with ULTRABUGS - 2019

My Friend Pedro - junio 2019

Creature in the Well - verano 2019 2019

Blaster Master Zero 2 - 20 marzo 2019

Pine - agosto 2019

Bloodroots - verano 2019 2019

Overland - otoño 2019 2019

Darkwood - mayo 2019

Neo Cab - verano 2019

Swimsanity! - verano 2019

