'Los Sims 4': gratis por tiempo limitado

'Los Sims 4' está disponible para su descarga gratuita a través de Origin. Electronic Arts permitirá a los jugadores que así lo deseen hacerse con el juego para PC o Mac a través de la plataforma hasta el próximo 28 de mayo.



Se trata del juego base de 'Los Sims 4', es decir, no incluye expansiones ni packs de accesorios. Sin embargo, una vez te lo descargues podrás quedártelo para siempre en tu cuenta de Origin.





Simmers, tag a friend who should get The Sims 4 for free! ?? The game is free on PC and Mac via Origin until May 28th: https://t.co/aOFqVlYFDd pic.twitter.com/lFwaPB098j