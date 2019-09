'Gears 5': predescarga, acceso anticipado y mucho más

Poco a poco el calendario va corriendo y la fecha de lanzamiento de 'Gears 5', el nuevo capítulo de la serie de Microsoft, está bastante cerca. Por este motivo, el equipo de desarrollo ha querido ofrecer nueva información importante sobre la puesta de largo del juego.

'The Coalition' nos informa que la descarga previa está actualmente disponible en todas las plataformas en las que 'Gears 5' se prepara para debutar. Esto quiere decir que los jugadores ya pueden comenzar a descargar el programa y no tener que esperar una vez esté disponible. Los nuevos detalles también involucran al Acceso Temprano: este último comenzará el 5 de septiembre a las 9:00 pm en España: ¿estás listo para tu primer contacto con el nuevo capítulo de la serie?

Para despertar aún más la curiosidad, The Coalition también ha distribuido un nuevo video con secuencias de juego. Los mapas que serán accesibles durante el periodo de lanzamiento del juego son los protagonistas, permitiéndonos avanzar una primera idea del contenido que estará a disposición de los jugadores en el debut de 'Gears 5'. El esperado quinto capítulo de la serie estará disponible a partir del 10 de septiembre de 2019 en exclusiva para Xbox One y Windows 10. También será compatible con Play Anywhere y se incluirá en Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

