Estos son los juegos Xbox Live Gold de septiembre 2019

Con el cambio de mes llega el momento de que Xbox anuncie los cuatro juegos Games with Gold de septiembre: 'Hitman: La primera temporada completa', 'We Were Here', 'Earth Defense Force 2025' y 'Tekken Tag Tournament 2' estarán gratis para los suscriptores de Xbox Live Gold el próximo mes.

'Hitman: La primera temporada' (Xbox One) estará disponible del 1 al 30 de septiembre de 2019. El conjunto nos anima a eliminar objetivos poderosos en este intenso thriller de espías. Dividido en episodios, la colección incluye todos los desafíos y contratos asignados al Agente 47 en múltiples localizaciones de todo el mundo, como París, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado y Hokkaido.

Podrás descargar 'We Were Here' (Xbox One) del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2019. Aquí formas equipo con un amigo o un desconocido en línea para escapar de un castillo abandonado. En este juego de puzles, tú y otro jugador os veréis atrapados en diferentes lugares del misterioso castillo y contaréis únicamente con la ayuda de vuestro walkie-talkie y vuestra voz. La comunicación y colaboración con tu compañero serán claves.

'Earth Defense Force 2025' (Xbox One, Xbox 360) estará disponible del 1 al 15 de septiembre de 2019. Tras ocho años de paz y prosperidad desde la última invasión alienígena, los Devastadores han regresado más fuertes que nunca. Utiliza cientos de armas y cuatro clases de personajes diferentes para repeler la aterradora invasión de extraterrestres gigantes y salvar el mundo. Por último, 'Tekken Tag Tournament 2' (Xbox One, Xbox 360) estará disponible del 16 al 30 de septiembre de 2019.

