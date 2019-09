El ambicioso 'Atlas' llegará a Xbox Game Preview en octubre

'Atlas', el proyecto que nos invita a navegar por su mundo para convertirnos en un legendario pirata, llegará el 8 de octubre a Xbox Game Preview en Xbox One y ofrecerá juego cruzado entre la consola y PC. Pero esto no es todo, puesto que durante el último Xbox Inside, Microsoft ha confirmado que para futuras actualizaciones se añadirá soporte para Xbox Play Anywhere y compatibilidad con teclado y ratón en Xbox One.

¿Estás dispuesto a convertirte en un pirata de agua salada?, pues ese es el mantra de uno de los mundos abiertos más grandes que se hayan planeado, donde los jugadores se embarcan en una aventura de dimensiones considerables junto a otros miles de usuarios. En el siguiente episodio de Inside Xbox, el diseñador principal del juego, Erik Waananen, invita a la parroquia a ayudar a mejorar la experiencia cuando atraque en Xbox Game Preview en Xbox One con el juego cruzado entre Xbox One y Steam.

La hoja de ruta para mejorar el título se realizará en fases, comenzando con mejoras de vida, correcciones de errores, aumentos de rendimiento y avanzando hacia actualizaciones relacionadas con el mar, barco y navegación. Las actualizaciones futuras también agregarán soporte para Xbox Play Anywhere con Windows 10, junto con soporte para teclado y ratón para Xbox One y paridad de juego completa entre Xbox y PC. Dentro vídeo.

