PlayStation 5 ya tiene fecha de lanzamiento

Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, ha sido el encargado de anunciar mediante una publicación en el blog oficial de PlayStation, que el próximo sistema de la casa de Tokio se llamará PlayStation 5, el cual debutará a punto para las celebraciones navideñas de 2020. Las novedades no terminan aquí, ya que también se ha revelado el nuevo mando de control para la nueva videoconsola doméstica. Un nuevo modelo DualShock 5, que recibirá funciones y características inéditas, puesto que la retroalimentación háptica reemplazará a la tecnología de vibración que se ha utilizado hasta la fecha.



Así será la nueva PlayStation 5

Con la tecnología háptica de la, se recibirá una gama más amplia de respuestas. Incluso se podrá sentir una gran variedad de texturas cuando el personaje se mueva, por ejemplo, con dificultad por el barro. "Uno de nuestros objetivos con la próxima generación esy hemos tenido la oportunidad, con nuestro nuevo mando, de re-imaginar cómo la sensación táctil puede añadir énfasis a esa inmersión", explica Ryan.Elpresenta otra novedad llamada, que ha sido incorporada a los botones de los(L2/R2). Los desarrolladores pueden programar la resistencia de los gatillos de tal modo que se tendrá la sensación táctil de disparar una flecha con un arco o acelerar un vehículo fuera de la carretera a través de un terreno rocoso. En combinación con la tecnología háptica, esto puede producir una potente experiencia que simula varias acciones de un modo más fiel.A nivel técnico PlayStation 5 montará una CPU basada en AMD Ryzen de tercera generación, 8 núcleos potenciados por laun chip AMD con unidad personalizada para audio 3D, disco duro de estado sólido, soporte para gráficos 8K y compatibilidad con la tecnología de trazado de rayos gracias a su GPU basada en una variante de la familia Navi de Radeon.Finalmente, el ejecutivo de Sony ha querido insistir que no se abandonará el actual sistema (PS4), que todavía tiene que recibir producciones como '', 'The Last Of Us Part 2' y 'Ghost of Tsushima'.