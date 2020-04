'No Straight Roads' confirma planes de lanzamiento para junio

El desarrollador Metronik y el editor Sold Out confirman calendario de lanzamiento de 'No Straight Roads' para PlayStation 4 y PC. El título llegará a las estanterías de los comercios y tiendas digitales desde el próximo 30 de junio de 2020.

Además de las ediciones estándar se ha detallado el contenido de una edición para coleccionistas que incluye la banda sonora original del juego en vinilo y el libro de arte 'The Art of No Straight Roads', con 64 páginas de ilustraciones presentadas en el título.

En el proyecto liderado por Metronik, destacan dos nombres conocidos de la industria: Wan Hazmer, diseñador de 'Final Fantasy XV', y 'Daim Dziauddin', artista conceptual de 'Street Fighter V'. Sus creadores presentan la obra como un juego de acción y aventura que combina combate rítmico con un mundo vibrante y una increíble banda sonora. En la historia, Mayday y Zuke, dos miembros de una banda de indie rock, luchan contra el fuerte control musical impuesto en la ficticia Vinyl City.

Tras ser injustamente rechazados en una audición para unirse a 'No Straight Roads', nuestros héroes descubren las malas intenciones del imperio NSR. Ahora les toca a ellos salvar a su ciudad de la corrupción a base de combates rápidos con un toque musical mientras estos dos aspirantes a artistas de rock se defienden con el poder de la música.

Nuestra tarea será la de ayudar a Mayday y Zuke a usar sus instrumentos musicales para transformar los objetos en armas con las que hacer frente a hordas de enemigos y derrotar algunos jefes enviados por la corporación.