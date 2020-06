Presentación y detalles del esperado regreso de 'Crash Bandicoot' con 'It's About Time'

Presentación y detalles del esperado regreso de 'Crash Bandicoot' con 'It's About Time'

Presentación y detalles del esperado regreso de 'Crash Bandicoot' con 'It's About Time'

Tras unos días de especulaciones varias, por fin se ha presentado 'Crash Bandicoot 4: It's About Time', que está siendo desarrollado por la norteamericana Toys for Bob. A diferencia de 'Crash Bandicoot N.Sane Trilogy', el nuevo juego no se conforma con una remasterización, sino que presenta un juego completo recién salido del horno con todo lo que conlleva: una historia para descubrir y nuevas misiones con las que volver a disfrutar con todo un clásico de nuestras pantallas.

Si también pasaste muchas tardes en compañía del simpático marsupial, entonces seguro que te interesa saber que la historia de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' traslada su marco de acción después de 'Crash Bandicoot: Warped'. La historia comienza cuando el icónico (pero no por ello, menos villano de la serie) Neo Cortex, junto al Dr. N. Tropy y Uka Uka crean una ruptura en el espacio-tiempo al escapar del planeta donde estaban aislados. Para resolver estos y otros muchos problemas recuperaremos a nuestros dos queridos marsupiales: Coco y Crash.

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' es el primer juego original de la franquicia lanzado desde 2008 con 'Crash: Guerra al Coco-Maníaco', y seguirá la línea característica de juegos anteriores. Es tan sencillo como ver sus primeras imágenes para identificar de inmediato la estética visual de Crash, algo que produce que el corazón de sus seguidores se sacuda aún con más fuerza.

Contando incluso con sus muchas similitudes, a primera vista aporta una impresión más moderna, destinada a conferir una renovada personalidad a esta nueva etapa que se abre para la franquicia de Activison.

Paul Yan, jefe de estudio de Toys for Bob, comenta que "Crash Bandicoot 4: It's About Time continúa con el notable legado basado en la precisión de la jugabilidad de la que todos nos enamoramos en los años 90". En el tráiler, podemos comprobar parte de los nuevos mundos que recrea el juego, niveles y ... ¿máscaras? Así es, contará con cuatro Máscaras Cuánticas y cada cual tendrá su propio poder.

Por ejemplo, la máscara del tiempo y máscara de la gravedad. La primera produce una ralentización del entorno y el segundo facilita que los personajes jueguen boca abajo. Además, también podemos observar nuevas dinámicas, como al marsupial deslizándose sobre cuerdas, cables, tuberías y corriendo por las paredes.

En algún momento también podemos ver a Cortex como un personaje para controlar en la historia. El lanzamiento está programado para el 2 de octubre de este año y estará disponible para PlayStation 4 y 4 Pro, Xbox One y One X. No te pierdas su tráiler de presentación.