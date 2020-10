Ya hay fecha para la integración de EA Play en el servicio Xbox Game Pass

Como cada semana, Microsoft continúa actualizando el plantel de juegos que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass, comenzando por el servicio EA Play, que hará su debut en noviembre como parte de la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

En concreto, a partir del 10 de noviembre, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar de los servicios de EA Play sin coste adicional en Xbox One, Xbox One S, One X, Xbox Series X y Series S, mientras que, en diciembre, el servicio también llegará para suscriptores en PC. Con EA Play, los jugadores podrán acceder a un amplio catálogo de juegos de Electronic Arts y disfrutar de todos los beneficios de la plataforma, como pruebas gratuitas de acceso anticipado y descuentos.

Desde su integración todos los suscriptores de Game Pass podrán acceder a más de 60 juegos de EA para consola y PC, incluidos títulos como 'FIFA 20', 'Titanfall 2' y 'Need for Speed Heat', además de franquicias superventas como 'Battlefield', 'Mass Effect', 'Skate' y 'Los Sims'. En combinación, el servicio ofrecerá, además de los lanzamientos de Xbox desde el día de su estreno, la oportunidad de jugar 10 horas a los nuevos juegos de Electronic Arts. Los títulos de EA no solo estarán disponibles en PC y consolas, puesto que también se podrá jugar a través de XCloud.

Además, Microsoft recuerda que a partir de hoy ya se puede acceder a 'DOOM Eternal' en Game Pass para consolas (llegará a PC a finales de 2020). 'Dishonored 2' permanecerá en Xbox Game Pass y no abandonará el servicio a diferencia de lo que se anunció antes de la adquisición de Zenimax Media. La empresa matriz de Bethesda Softworks llega al entorno empresarial del fabricante norteamericano con una nutrida lista de franquicias de éxito, como 'The Elder Scrolls', 'DOOM', 'Wolfenstein', 'Dishonored' o 'Fallout', que ahora forman parte de la división Xbox.