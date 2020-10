'PlayStation Plus Collection': descubre el catálogo de lanzamiento para PS5

A pocos días para su puesta de largo, Sony ha desvelado nuevos detalles de 'PlayStation Plus Collection', la versión renovada del conocido servicio premium diseñado específicamente para la consola de próxima generación. El servicio, que estará disponible a partir del 19 de noviembre, permitirá a los suscriptores acceder a una selección de los mejores juegos de PS4, todos accesibles en PS5 desde el lanzamiento de la consola. A continuación, desglosamos el listado de títulos que estarán disponibles en 'PlayStationPlus Collection':

Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: El desenlace del ladrón

Desarrolladoras externas

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Apuntar que 'PlayStation Plus Collection' será una ventaja adicional a las demás ya existentes para PS4 que los miembros de PlayStation Plus reciben por un precio de suscripción único, sin requerir una cuota de suscripción adicional. Una vez que el usuario descargue un juego de 'PlayStation Plus Collection', podrá conservarlo durante todo el tiempo que sea miembro activo del servicio PlayStation Plus. Los juegos descargados en PS5 tendrán ventajas adicionales, como una velocidad de carga más rápida y frecuencias de refresco mejoradas o más estables.