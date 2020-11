Así es el catálogo de los próximos lanzamientos de Xbox Series X y Series S

Tan solo restan unos días para la que próxima generación de consolas comience a rodar y en los hogares de todo el mundo ya se espera una nueva etapa en la breve historia del ocio electrónico. Entre los próximos sistemas de juego, el encargado de inaugurar la fiesta es Microsoft con Xbox Series X y Xbox Series S, que saldrán al mercado el 10 de noviembre. Aunque ninguna de las dos sacará partido con el lanzamiento de 'Halo: Infinite', ya que la próxima aventura del Jefe Maestro ha sufrido un retraso, la llegada de las consolas lleva ligado un importante número de obras disponibles que irán creciendo con el paso de las semanas.

Independiente a los juegos propios con sello Xbox Game Studios, como, por ejemplo, la versión de consola de 'Gears Tactics', la nueva generación de Microsoft contará con importantes apoyos de terceros, por ejemplo, se estrenan 'Yakuza: Like A Dragon'; 'Assassin's Creed: Valhalla'; 'Watch Dogs: Legion'; 'Devil May Cry 5: Special Edition' o 'DiRT 5', entre otros. A todo esto, hay que sumar las características de retrocompatibilidad con todos los juegos de las anteriores consolas del entorno Xbox. Pero eso lo repasaremos en otro momento, ahora, arrancamos con los juegos de nueva generación en el lanzamiento de Xbox Series X y Series S. Toma aire que comenzamos:

Assassin's Creed: Valhalla – Ubisoft/Ubisoft

Género: RPG de acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



El nuevo capítulo de la saga de los Assassin's lleva a los jugadores al siglo IX para descubrir una Inglaterra fragmentada entre diferentes reinos y civilizaciones. Aquí, los vikingos de origen noruego crearán su propio asentamiento con el objetivo de construir un hogar en tierra extranjera. Entre enfrentamientos, batallas e incursiones, también habrá una forma de descubrir la mitología nórdica, con misiones que llevarán a Eivor, el protagonista, hasta Asgard y Jotunheim. Entre sus novedades, se podrán disfrutar de una serie de características como los saqueos o la posibilidad de hacer crecer asentamientos y poder, en su carrera por ganarse un lugar entre los dioses del Valhalla. En Xbox Series X, 'Assassin's Creed: Valhalla' añade resolución 4K y 60 fps, mejoras visuales y tiempos de carga extremadamente cortos.

Borderlands 3 - Gearbox Software/2K Games

Género: Juego de disparos

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



Los más atrevidos buscacámaras de la serie Gearbox no faltan en las consolas de próxima generación. La edición acumula varias mejoras en relación a los gráficos y el rendimiento: el juego se ejecuta a 4K y 60fps en el modo para un solo jugador. Además, se podrá compartir con hasta cuatro jugadores en el modo multijugador en pantalla dividida y disfrutar de juego cruzado con los usuarios de Xbox One.

Si te encuentras entre los propietarios de 'Borderlands 3' en Xbox One, recuerda que recibirás una actualización gratuita para la versión de Xbox Series X/S. Con la mezcla habitual de humor, acción y locura, la tercera entrega numerada de la desquiciada franquicia nos pone en la piel de uno de los 4 buscadores, cada uno como es habitual, con sus poderes, estilo de juego, árbol de habilidades y opciones de personalización.

Bright Memory - FYQD Studio/Playism

Género: Shooter

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



El juego de acción lanzado originalmente en 2019 en Steam por FYQD Studio, 'Bright Memory', es un título de disparos que combina elementos de shooter en primera persona con combate cuerpo a cuerpo. La obra se respalda sobre un universo futurista y distópico donde el jugador controla a Shelia, agente de la SRO (Organización de Investigación de Ciencias Supernaturales), un organismo que emplea sus recursos en la búsqueda de artefactos mágicos. En Xbox Series X presenta 4K y 60 fps, mientras que Xbox Series S ofrece una resolución de 1440p a 60 fps.

Devil May Cry 5: Edición especial – Capcom/Capcom

Género: Acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Devil May Cry 5' vuelve a la acción en consolas de próxima generación gracias a una edición especial vitaminada. La reedición ofrece una selección de contenido adicional, incluido la posibilidad de jugar toda la aventura como Vergil. Además, se añaden modos de juego adicionales: Turbo y The Mythical Dark Knight. En el aspecto técnico, permite habilitar el soporte Ray Tracing, optando por una combinación entre 4K y 30 fps o 1080p y 60 fps. En el modo High Frame Rate, el juego deshabilitará Ray Tracing, ofreciendo una velocidad de cuadros de hasta 120 fps.

Destiny 2: Más allá de la luz – Bungie/Bungie

Género: Juego de disparos

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



Los chicos de Bungie regresan para presentar un nuevo paquete de contenido para el juego de disparos, que, además, pasa a formar parte del catálogo Xbox Game Pass desde el lanzamiento de la próxima temporada. 'Destiny 2' forma parte de la lista de títulos optimizados para Xbox Series X, esto se traduce en gráficos en 4K y a 60 fps. También contará con soporte para juego entre generaciones y Smart Delivery, lo que garantiza que siempre recibirás la mejor versión sin importar en qué consola estés.

DiRT 5 Codemasters/Codemasters

Género: Juego de carreras

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'DIRT 5', la nueva entrega del título de velocidad de Codemasters ofrece más de 70 rutas a través de 10 localizaciones y 13 clases de vehículos para disputar intensas carreras en múltiples superficies, incluyendo terrenos accidentados, arenas desérticas, nieve, hielo, asfalto y mucho más. Estas se reparten entre una variedad de modos de juego que incluye los indispensables Carrera, Arcade, Contrarreloj y Multijugador. También incorpora pantalla partida que se puede jugar sin conexión en los modos cooperativo y competitivo para hasta cuatro usuarios. El multiplataforma alcanza Xbox Series X con una optimización que ofrece un mayor nivel de realismo, tiempos de carga reducidos y una opción de juego a 120 fps.

Evergate - Stone Lantern Games/PQube

Género: Plataformas

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Evergate', el juego de plataformas en 2D con atmósfera de cuento de hadas llega a Xbox Series X y Series S. Entre escenarios creados a mano, la producción cuenta la historia de dos espíritus afines. Cuando un alma perdida llamada Ki despierta en el más allá, su camino de regreso a la tierra es bloqueado por el Evergate. Para regresar a casa, Ki debe descifrar su misteriosa conexión con el espíritu afín mientras navega a través de los recuerdos de un tiempo pasado.

Fortnite - Epic Games/Epic Games

Género: Battle Royale

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



El rey de los Battle Royale llega al lanzamiento en Xbox Series X y Series S listo para ofrecer a su legión de usuarios una experiencia renovada. El título gratuito conserva juego cruzado y permite traspasar el progreso y los elementos cosméticos a la próxima generación. En Xbox Series, si has transferido tu perfil desde Xbox One, simplemente tendrás que descargar la versión Xbox Series X/S del juego. Si nos detenemos en el rendimiento, Xbox Series X ofrece 4K a 60 fps, mientras que Xbox Series S ofrece una resolución de 1080p y velocidad de 60 fps. En ambas consolas, los participantes del Battle Royale podrán aprovechar tiempos de carga reducidos para entrar más rápido en las partidas, además de soporte de pantalla dividida con amigos de manera mucho más fluida y sin pérdida de rendimiento.

Gears Tactics - Splash Damage; The Coalition/Xbox Games Studios

Género: Estratégico

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Gears Taticts' viene a demostrar que la franquicia de Microsoft tiene todo el potencial necesario para expandirse más allá del ámbito de la acción. El juego de estrategia por turnos aporta un aspecto mucho más táctico a la franquicia, y sabe muy bien cómo mantener los elementos que están consagrados al género mientras intenta contribuir algo nuevo.

Ambientado 12 años antes de los eventos de 'Gears of War', los jugadores se pondrán en la piel de Gabe Díaz mientras rescata y construye un escuadrón en un viaje de supervivencia y sacrificio. El apellido de Gabe Díaz podría ser familiar: Gabe es el padre de Kait Díaz, protagonista de 'Gears 5'. Las ciudades del planeta Sera están comenzando a caer ante la amenaza que surge del subsuelo: la Horda de Langostas. Los jugadores lucharán contra un viejo enemigo que los seguidores reconocerán del cómic 'Rise of RAAM': Ukkon, un genetista que es responsable de la creación del ejército Locust durante los eventos del primer juego.

Maneater - Tripwire Interactive/Tripwire Interactive

Género: RPG/Acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Maneater' también debutará en los nuevos sistemas Xbox Series. El juego de acción RPG sobre mundo abierto (ShARkPG) donde el jugador encarna a un tiburón, aterrizará en la próxima generación de consolas con soporte para Ray-Tracing, resolución nativa 4K HDR a 60Fps, y nuevos efectos de iluminación que darán una nueva vida al mundo submarino. Los usuarios de Xbox Series S también se beneficiarán de una mayor fidelidad gráfica y una tasa de frames superior.

Empezando como una pequeña cría de tiburón toro, el objetivo es sobrevivir al mundo mientras te comes el ecosistema. Para hacer esto, se puede explorar un variado mundo abierto con enemigos diversos, tanto humanos como de vida salvaje. De acuerdo con la desarrolladora, los jugadores que actualmente dispongan de una copia del juego en Xbox One también pueden esperar una actualización completa y gratuita. Las actualizaciones de próxima generación estarán disponibles en el lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S el 10 de noviembre de 2020.

NBA 2K21 - Visual Concepts/2K

Género: Deportes

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



La serie de basket de 2K está en pleno proceso de evolución apoyándose en el nuevo hardware. Con una renovación gráfica impresionante, la atmósfera más orgánica que haya visto la franquicia, una dinámica interactiva de pista entre público y deportistas y, mucho más, el título promete llevar la experiencia del baloncesto a otro nivel.

Como reveló 2K anteriormente, la jugabilidad de 'NBA 2K21' para la próxima generación ofrece "gráficos inmejorables, pantallas de carga en dos segundos y modos de juego expandidos". Además, se ha confirmado un sistema de progresión cruzada de Mi EQUIPO que permitirá compartir todos los MT (Puntos de Mi EQUIPO), fichas, cartas y progreso dentro del modo de juego en las versiones de actual y nueva generación, dentro de la misma familia de consolas; de manera similar, el Monedero de VC Compartido, que implica que todos los VC ganados o comprados son accesibles en las versiones de actual y nueva generación.

Observer: System Redux - Bloober Team/Bloober Team

Género: Survival horror

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'System Redux' es una remasterización del título lanzado en 2017. La descripción oficial del juego lo aclara: "Estamos en el año 2084. En un oscuro mundo ciberpunk destrozado por plagas y guerras. Conviértete en un detective neuronal e invade las mentes de los demás. Haz uso de lo que sienten, piensan o recuerdan para resolver el caso y atrapar al asesino". Para ello, nos introduciremos en el papel de Daniel Lazarski, un detective llamado a hackear las mentes de sospechosos para resolver varios casos de asesinatos sin resolver.

Tetris Effect: Connected - Monstars Inc; Resonair; Stage Games/Enhance

Género: Puzzle Game

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Tetris Effect: Connected' representa una versión ampliada y actualizada del formato original lanzado en 2018 con la adición de una serie de modos multijugador competitivo (Zone Battle) y cooperativo (Connected), ambos disponibles tanto en modo local, como en línea para hasta tres jugadores simultáneamente. A sus funciones también hay que sumar soporte para cross-play entre todas las consolas y dispositivos de la familia Xbox. Asimismo, la versión Xbox Series X disfrutará de una resolución nativa de 4K a 60 cuadros por segundo. El juego también incluye la última versión del modo para un solo jugador, que tiene más de 30 niveles y 10 modalidades distintas presentadas en categorías personalizadas.

The Falconeer - Tomas Sala/Wired Productions

Género: RPG/Acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'The Falconeer' nos propone observar el mundo como un águila. Una producción de rol de fantasía y combate aéreo con estructura de mundo abierto que llevará a los jugadores a intensas batallas aéreas, mientras utilizan otros pájaros de guerra para descubrir los secretos de las fuerzas rivales. Con el fin de preservar los recursos y lograr la soberanía para proteger sus bienes, el título tiene su propia mecánica RPG y el desarrollo de enormes aves, cada una con sus propias características. El juego se ejecuta a 4K y 60 cuadros por segundo en Xbox Series X, con soporte completo para Smart Delivery, así como mejoras visuales Ultra HD y HDR.

Yakuza: Like A Dragon - Ryu Ga Gotoku Studio/SEGA

Género: RPG/Acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



La serie de mafiosos japoneses estrena línea y generación en la consola de Microsoft. La epopeya narra el viaje del desdichado Ichiban Kasuga, condenado por un delito que no cometió. Tras 18 años en prisión descubrirá que ha sido traicionado y abandonado. En busca de respuestas, el protagonista y nuevo héroe de la serie 'Yakuza' emprende un camino más accidentado de lo habitual por las calles de Yokohama, que se presta como nueva ambientación para la producción de SEGA.

Entre peinados irresponsables y hombretones en pañales, la desarrolladora Ryu ga Gotoku, retoma y refuerza el tono desenfadado de la serie, donde el pendenciero callejero, Ichiban hará de las suyas junto a los antihéroes de 'Like a Dragon'. El RPG se lanzará en Xbox Series X|S el 10 de noviembre de 2020. Las versiones soportarán la opción Smart Delivery para los usuarios de Xbox One

Watch Dogs: Legión – Ubisoft/Ubisoft

Género: Acción

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Watch Dogs Legion' se enmarca en el Londres de un futuro cercano donde los jugadores tendrán que formar una Resistencia para luchar contra un variado reparto de personajes. Cualquier protagonista que aparece en el mundo abierto puede ser reclutado para jugar, ya que será único, tendrá su propia historia, personalidad y habilidades. Con esto, cada jugador podrá resolver cada situación de diferentes maneras, aprovechando las habilidades de cada persona reclutada. Prácticamente todos los personajes de 'Watch Dogs Legion' serán jugables.

La versión de próxima generación aprovecha la potencia del hardware de Xbox Series X para ofrecer un mejor rendimiento con tiempos de carga reducidos. El soporte para el trazado de rayos en tiempo real también ofrece una vista renovada del Londres virtual modelado por Ubisoft.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Treyarch/Activision

Género: Juego de disparos

Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



Desarrollado Treyarch y Raven Software y con una ambientación en los inicios de los años 80, la icónica saga se presenta como secuela directa de 'Black Ops' llevando a los jugadores a las profundidades del volátil universo geopolítico de la Guerra Fría. Además de su Modo Campaña, 'Black Ops Cold War' ofrecerá un arsenal de armamento y equipamiento de la época, combate Multijugador de próxima generación y una nueva experiencia de juego cooperativo Zombies.

El título también ofrecerá soporte que ampliará la experiencia gratuita 'Warzone', con características de progresión compartidas y añadiendo un inventario de objetos completamente nuevo, que podrá ser utilizado tanto en 'Black Ops Cold War' como en 'Warzone'. Apuntar que los jugadores de Warzone seguirán teniendo acceso a todo su contenido, incluyendo Operadores y modificaciones en el armamento que hayan conseguido de forma previa.

Mortal Kombat 11 Ultimate – NetherRealm/Warner Bros.Interactive

Género: Peleas

Fecha de lanzamiento: 17 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



¿Tienes ganas de pelea? Pues la última versión de 'Mortal Kombat 11' se presenta como la versión definitiva del juego de lucha de NetherRealm. Incluye todos los contenidos del juego original, al que se suma la expansión Aftermath y los personajes introducidos en el juego a través de paquetes de contenido descargable, como Rambo, RoboCop, Terminator, Spawn. En Xbox Series X y Xbox Series S, ofrece una resolución dinámica en 4K, así como tiempos de carga reducidos y rendimiento estético mejorado.

Just Dance 2021 – Ubisoft/Ubisoft

Género: Fiesta/Musical

Fecha de lanzamiento: 24 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X|S



'Just Dance 2021', la nueva entrega de la serie de videojuegos musicales estará disponible a partir del 24 de noviembre. La temporada 2021 pretende ofrecer a sus jugadores más formas de seguir bailando, con más de 40 nuevas canciones y universos, incluyendo 'All the good girls go to hell' de Billie Eilish y 'Don't Start Now' de Dua Lipa. Los jugadores que lo compren en Xbox One, podrán descargar la versión del juego para Xbox Series X/S sin coste adicional.