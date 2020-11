'Resident Evil: Village' muestra sus primeras escenas de juego capturadas en PS5

Las primeras secuencias de juego reales recogidas de 'Resident Evil: Village' nos llegan a través de un vídeo de PlayStation 5 promocionado por la tenista profesional Naomi Osaka. El contenido en cuestión, forma parte de una acción publicitaria de la consola de nueva generación de la factoría japonesa y se anticipa al futuro, mostrando imágenes inéditas de 'Village' que permiten hacernos una ligera idea de algunas de las mecánicas que no pueden faltar en una entrega de la marca; cómo usar estanterías para bloquear puertas y enfrentarse a momentos de mucha tensión esperando a aquello que nos depara tras la próxima esquina. El metraje también muestra algunas escenas con partes sigilosas, en las que será necesario escapar de los "hombres lobo" del juego.

Es imposible no mencionar que 'Village' recoge una atmósfera muy similar a la de 'Resident Evil 4' y, al parecer, también absorbe y expande el aspecto opresivo de 'Resident Evil 7' en su composición. Pero incluso teniendo en cuenta estas dos referencias anteriores, el octavo capítulo numerado de la veterana serie aspira a conseguir identidad propia. Además de la tenista, el actor Michael B. Jordan, conocido por sus papeles en 'Creed: Born to Fight' y 'Black Panther', también ha participado en la campaña, invitado por Sony para probar algunos extractos de 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales' y 'Call of Duty: Black Ops Cold War'.



Naomi Osaka - PS5 First Play

No se puede negar que Sony está invirtiendo en la campaña de promoción de PS5 y está apostando por nombres conocidos en diferentes ramas del panorama social, deportivo y cultural, como refleja la contratación el rapero Travis Scott, que ha establecido una asociación creativa entre PlayStation y su estudio de música, Cactus Jack para promocionar el lanzamiento de la videoconsola, que debutará el 19 de noviembre en España, mientras que 'Resident Evil: Village' se lanzará en algún momento de 2021.



Michael B Jordan - PS5 First Play