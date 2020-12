Null Reference Studio, que, para más señas, es un talentoso equipo de desarrollo de videojuegos creado en 2019 por un grupo de alumnos de U-tad, el Centro Universitario especializado de Madrid, ha recibido el Premio Nuevos Talentos (antes llamado Mejor Juego Universitario) del Festival Internacional de Videojuegos Fun & Serious que, por sexta vez consecutiva, ganan estudiantes de este centro de tecnología y arte digital. El evento, celebrado del 10 al 12 de diciembre en Bilbao, ha reconocido la calidad de su trabajo: 'Burn Me Twice'.

Pero este no es el primer galardón que recibe el proyecto impulsado desde las aulas madrileñas: hace solo seis meses el videojuego se alzaba con el Premio Gamelab 2020 al Mejor Juego de Estudiantes, lo que supone todo un logro para sus jóvenes creadores. Para situarnos mejor y saber de qué estamos hablando, 'Burn Me Twice' es una aventura narrativa en tres capítulos, llena de intriga, emoción y misterio. Combina instantes de investigación, en los que el jugador tiene que explorar el enigmático pueblo medieval de Düstenburg y sus carismáticos vecinos, con la celebración de juicios que pondrán a prueba sus conocimientos del caso a resolver. El jugador puede volver a vivir el mismo día una y otra vez hasta conseguir las pruebas que necesita para descubrir la verdad.

Un equipo multidisciplinar

Los ganadores del premio Fun & Serious han sido María Victoria Vicent, Roberto Benito, Ricardo Caballero, Rodrigo Peña, Fernando Sauce, Miguel Lleó, aunque no han estado solos, ya que han contado con el apoyo de profesores como Juan Raigada y Dani Pastor, que han supervisado su proyecto, y de Javier Alegre y Adrián Domínguez, que han dado soporte técnico. María Victoria Vicent nos revela los sentimientos encontrados que les produce este premio: "Después de todo este año nos sentimos orgullosos, pero a la vez decepcionados. Orgullosos por saber que nuestro trabajo y esfuerzo ha dado sus frutos con este maravilloso premio y decepcionados por no poder disfrutarlo en vivo con todas aquellas personas y experiencias que conlleva la gala. Esperamos que las próximas ediciones podamos estar presentes y traer nuevas aventuras".

Al igual que otros videojuegos desarrollados por estudiantes, 'Burn Me Twice' está distribuido por Steam y se encuentra disponible a través de su plataforma. La oportunidad de crear íntegramente un videojuego desde cero, desde su concepción hasta su publicación en dicho soporte, es un reto para los alumnos y los convierte en profesionales preparados para afrontar los desafíos de este competitivo mercado laboral. Como no puede ser de otra manera, os recomendamos echarle un vistazo, sin duda, merece la pena.