Blizzard Entertainment ha presentado las últimas novedades de 'World of Warcraft: Shadowlands' y 'World of Warcraft: Classic' en BlizzcOnline 2021, la versión en línea del mítico evento que suele celebrarse de forma presencial en California. Algunos de los miembros del equipo de desarrollo han resaltado las principales novedades de ambos juegos, que continúan acrecentando el ya extensísimo universo de Warcraft.

Para 'World of Warcraft', Blizzard ha anunciado la llegada este mismo año de 'Cadenas de Dominación', la primera gran actualización de contenido de la reciente expansión Shadowlands. Los usuarios deberán descubrir los misterios de Korthia y adentrarse en la antigua Ciudad de los Secretos. Para ello, gracias a este parche podrán utilizar las monturas voladoras, deshabilitadas en un principio. Entre las principales novedades, también destaca la nueva banda, El Sagrario de Dominación, en la que los usuarios deberán estar preparados para enfrentarse a 10 jefes, así como la nueva mazmorra Tazavesh, el Mercado Velado, en la que los aventureros deberán derrotar a 8 jefes.

Además, Ion Hazzikostas afirmó que, a partir de este parche, "el juego recibirá de manera regular actualizaciones más pequeñas, lo que facilitará mantener el título balanceado para asegurar una buena experiencia". Coincidiendo con el evento, Blizzard también ha presentado el nuevo programa de mascotas benéficas —el mono Plátanos y la perezosa Margarita— que se repartirá entre todos los jugadores de la versión moderna de WoW una vez que se alcancen los objetivos de donaciones.

En el caso de 'World of Warcraft: Classic', se ha anunciado 'Burning Crusade Classic', una recreación fidedigna de la aclamada primera expansión de World of Warcraft que llegará este mismo año y estará incluida en la suscripción existente de los jugadores de World of Warcraft sin coste adicional. Los miembros del equipo de Blizzard aseguraron que acceder a los contenidos de Burning Crusade Classic será opcional, de tal modo que aquellos que lo deseen, podrán mantener la esencia de la primera versión del juego.

"La comunidad de World of Warcraft dejó claro que quería WoW Classic y ahora se muere de ganas por seguir con The Burning Crusade -comenta J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment-. Desde que estrenamos WoW Classic, las actualizaciones de contenido nos han ido sirviendo para hacernos una idea mucho más clara de lo que quieren los jugadores de una experiencia como esta en 2021. Tomando eso como base, trabajamos para asegurarnos de que las nuevas aventuras en Terrallende sean tan épicas como siempre, tanto para jugadores ya curtidos en este mundo como para los que cruzan El Portal Oscuro por primera vez".

WoW Classic -Anuncio The Burning Crusade