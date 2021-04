Dotemu y la desarrolladora Tribute Games, amplían el alcance de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ llevando su aventura de inspiración clásica de lucha y acción a Nintendo Switch. La noticia se ha conocido en el evento Nintendo Indie World Showcase y se une a la confirmación previa del juego para PC.

Durante el evento, el CEO de Dotemu ha confirmado que los héroes de caparazón duro se propondrán enfrentarse al Foot Clan en Switch y mostraron detalles del gameplay. En este material, las tortugas ejecutan movimientos y combos, dándoles su merecido a enemigos en escenarios que recuerdan a los juegos clásicos de las Tortugas Ninja como ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time’.

Estos mismos enfrentamientos de ‘Shredder’s Revenge’ tienen como banda sonora la música original de Tee Lopes, compositor y arreglista de ‘Sonic Mania’, ‘League of Legends’ y ‘Monster Boy and the Cursed Kingdom’, entre otros títulos. El tráiler ofrece también una muestra de la música del juego inspirado en el emblemático diseño de las Tortugas Ninja de 1987. La entrega da vida a los luchadores más honestos de Nueva York con un pixel art que no desentonaría en una máquina arcade.

Desde enfrentamientos con clásicos como Bebop y Rocksteady hasta la vuelta de distintivos y viejos conocidos como la Dimensión X, la producción pretende homenajear a los clásicos beat-em-ups de las Tortugas con añadidos modernos. No olvides echar un vistazo al tráiler gameplay.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Gameplay trailer