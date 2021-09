‘Forza Horizon 5’ se encuentra entre los nombres más esperados por los jugadores de entornos Xbox y Windows, especialmente para los amantes de la velocidad. Antes de que su lanzamiento se produzca el 9 de noviembre, probamos a anticiparnos a la secuela directa del cuarto capítulo de la serie de conducción arcade. De hecho, cuando recalemos en México, nuestro protagonista, que a su llegada a Gran Bretaña era solo un novato con el sueño de convertirse en una estrella del Festival Horizon, pasará por una leyenda de la categoría y conocerá a nuevos conductores y personajes.

Pilotos: Bienvenidos a México

Antes de comenzar, la primera cuestión es evidente: ¿Por qué México? la respuesta es "variedad". Según parece, esta fue la característica esencial para delimitar una nueva ubicación tras dejar atrás Reino Unido en ‘Forza Horizon 4’ y estamos hablando de un país que ofrece prácticamente todos los biomas y escenarios, además de condiciones variables, incluyendo desiertos, selvas, ciudades históricas, ruinas escondidas, playas, vastos cañones e incluso un volcán cubierto de nieve.

Los primeros minutos de juego ya dejan entrever lo que han estado preparado los mecánicos de Playground Games para Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Los compases iniciales arrancan a un ritmo trepidante y desde el inicio se deja patente quién es el rey en esta pista: el Mercedes-AMG One. Pero antes recorremos muchos más kilómetros dejando constancia de otros vehículos y biomas independientemente de la parcela gráfica, que se define por sí misma.

Forza Horizon 5 - Tráiler

El formato elegido para dar comienzo al juego repite los pasos de anteriores entregas. Desde el instante inicial el jugador pilota con el objetivo de llegar al punto de inscripción del festival, haciendo las labores de tutorial. No obstante, al comienzo de ‘Forza Horizon 5’, a diferencia del resto, comenzaremos a pilotar tras caer de un avión al más puro estilo cinematográfico a bordo de un Ford Bronco Badlands 2021, vehículo perfecto para el terreno inicial: una montaña volcánica que se despliega hasta llegar al circuito.

Poco después, lo que parece un enorme y colorido Airbus A400m, "deja caer" un Corvette Stingray 2020, con el que habrá que trazar rumbo sobre una pista asfaltada con campos verdes, hasta el momento de entrar en una tormenta de arena y desaparecer ante un vasto muro de polvo anaranjado. Continuamos con la muestra de diferentes escenarios y el gigante del aire entrega, esta vez, un Porsche 911 configurado para rally que se abre paso por un denso bosque con cantidad de lodo y charcos, atravesando un pequeño pueblo donde es posible ver una iglesia al fondo, además de múltiples detalles importantes que en ocasiones pasan desapercibidos por la velocidad. Y finalmente, el coche de portada, el Mercedes AMG más moderno del momento. Un supercoche con el que recorreremos la costa directos hacia el Horizon Festival.

Forza Horizon 5 - Initial Drive Trailer

Antes de continuar, queremos detenernos brevemente en el sistema de conducción, que en línea con el del resto de la franquicia sacrifica parte del realismo para obtener un extra muy elevado de diversión. En cualquier caso, simplemente es lo que se espera de la serie y es bueno que los responsables del producto no se olviden de esto. La misma atmósfera se reproducirá en los modos multijugador entre desafíos competitivos, estacionales y actividades relacionadas con la exploración compartida del enorme mapa de México.

Todo un espectáculo visual

El director creativo del juego, Mike Brown, asegura que será posible activar diferentes "modos" en los coches. Un ejemplo es el propio Mercedes AMG One, en el que se podrá activar el modo deportivo. Con esto, el coche, por ejemplo, bajará la suspensión y subirá el spoiler. Para que el nuevo ‘Forza Horizon’ sea aún más inmersivo, también aprovechará las tecnologías Ray Tracing para la gestión de la iluminación dinámica y los reflejos en tiempo real del modo Forzavista. Así mismo se aseguran eventos climáticos como tormentas de polvo e intensos temporales tropicales mientras las estaciones dinámicas cambian el mundo cada semana. Desde reflejos en Ray Tracing en coches aparcados, hasta el uso intensivo de la fotogrametría y la iluminación a nivel global, estamos hablando de uno de los productos visualmente más avanzados de la escena actual. Ahondando en el tema de los eventos climáticos, es necesario señalar que será posible encontrar estos fenómenos tanto en las carreras como durante la exploración del mundo, ya que no se reducen a momentos predeterminados. Es el caso de las tormentas, que al desatarse producen un espectáculo audiovisual envolvente que también afectará a la conducción.

Más de 400 vehículos de inicio para poblar el garaje

No hay peligro de aburrirse en el garaje, ya que la entrega cuenta con un plantel que superará de inicio los 400 vehículos. Para empezar, reunirá los últimos y más deseados superdeportivos, como el Mercedes-AMG One, Lamborghini Huracán, Ferrari 488 Pista, Aston-Martin DBS Superleggera, Koenigsegg Jesko… sólo por nombrar unos pocos. Pero como también se podrá disfrutar de carreras todoterreno, para ello también ofrecerá jeeps, camionetas y SUV. Entre estos, los nuevos Ford Bronco y Super Duty F-450, así como los recientemente lanzados Land Rover Defender y Jeep Gladiator. Incluso SUV clásicos como el International Scout de los años 70 estarán disponibles. Hablando de opciones "extraordinarias", la lista incluye varias, como por ejemplo el pequeño Morris Minor británico de la década de 1950, el Reliant Supervan con tres ruedas, el clásico todoterreno Toyota FJ40, el AMC Gremlin e incluso coches Hot Wheels.

Tampoco faltarán novedades, comenzando por el estreno de un modo Turista, ideal para aquellos que opten por disfrutar del enorme mundo abierto del juego sin presiones añadidas. La incorporación de este nivel de dificultad es solo uno de los muchos aderezos diseñados para agudizar la libertad de elección del jugador, que, al igual que en ‘Forza Horizon 4’, podrá decidir si enzarzarse en una carrera, explorar una ciudad fielmente recreada e incluso hacer algo de turismo rural acompañado de animales salvajes. En cualquier caso, además de misiones y variados objetivos, otro aspecto a valorar es el nuevo “Event Lab”.

EventLab aumenta drásticamente sus posibilidades

Es cierto que el modo ya se incluía en la anterior entrega y que se pueden crear eventos personalizados, pero el nuevo conjunto de herramientas nos dará la oportunidad de darnos un capricho y crear pistas con todo tipo de detalles y elementos accesorios. Por otro lado, el editor se conforma sobre las mismas herramientas de diseño que utiliza Playground Games y, de hecho, permitirá utilizarlas para crear experiencias que nada tiene que ver con la conducción, como battle royale o plataformas. Desde mensajes en pantalla hasta los registros de puntuación, las posibilidades dentro de este remodelado Event Lab parecen ilimitadas y estamos esperando usarlas con tiempo para contrastar todas las posibilidades que promete.

En resumidas cuentas, desde los dominios gráficos y técnicos, pasando por la variedad de escenarios que es capaz de aportar esta fiel transposición de México, ‘Forza Horizon 5’ acumula muchos números para sumar un nuevo éxito y mantener a los amantes del motor pegados a la pantalla durante muchas, muchas horas. No podemos más que esperar ansiosos que llegue la hora de apretar a fondo el acelerador y disfrutar del nuevo Festival Horizon. A estas alturas, no está de más recordar que llegará para Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 9 de noviembre. Los suscriptores de Xbox Game Pass, también podrán acceder al juego desde el mismo día de su lanzamiento.