El constante ruido proveniente de la rumorología habitual, que rara vez falla cuando los intereses se encuentran, ya nos anticipaba la llegada del Dios de la Guerra de Santa Monica Studio a ordenador. Al parecer ya ha llegado el momento de confirmar la publicación de una versión para PC de ‘God of War’, que se lanzará el 14 de enero de 2022.

La revelación se ha materializado mediante un vídeo publicado por la casa de videojuegos donde se enfatiza en la cantidad de premios recibidos por su título cuando se estrenó en 2018. Entre estos reconocimientos, el título dirigido por Cory Barlog fue galardonado como 'Juego del año' en The Game Awards, reconocido evento que anualmente premia lo más destacado de la temporada interactiva.

Aunque inmediatamente se ha habilitado una página en Steam, por el momento no se ha aportado información sobre las características específicas de ‘God of War’ en la plataforma, una pauta de acción que sigue el ejemplo de ‘Horizon Zero Down’ y ‘Days Gone’, otro par de títulos exclusivos para consolas de Sony que ya han probado fortuna en PC. No obstante, el escenario también se antoja perfecto de cara a preparar el lanzamiento de la continuación ‘God of War Ragnarök’, que llegará en algún momento del 2022 en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5.

God of War – Announce Trailer PC

Desde principios del próximo año, una nueva esfera de jugadores tendrá la oportunidad de probar el título lanzado originalmente para PlayStation 4 y esto seguramente aportará una nueva legión de seguidores al juego que tanto éxito ha cosechado en la consola de Sony. Esta nueva seguramente se mostrará más propicia a comprar una consola de la familia PlayStation para continuar la épica aventura cuando llegue a las estanterías de los comercios.

‘God of War’ fue lanzado en 2018 para PlayStation 4. La aventura supone una reelaboración de la franquicia y un capítulo importante en el viaje de Kratos, trasladando al jugador a los lejanos bosques, montañas y reinos de la tradición nórdica. El protagonista, ahora protector y consejero de su joven hijo Atreus, tratará de ganarse su respeto controlando la ira que ha dominado su vida durante tanto tiempo. Consciente del oscuro legado que transmitirá a su estirpe, Kratos intentará enmendar las equivocaciones de su pasado mientras se enfrenta con Atreus a nuevos desafíos, peligros, criaturas y dioses.