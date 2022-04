Epic Games ha lanzado su nuevo motor gráfico, Unreal Engine 5, y aunque ya teníamos referencia del 'engine' desde hace algún tiempo, a partir de ahora ya está oficialmente disponible para que los desarrolladores comiencen a trabajar con él. Pero no todos los estudios han tenido que esperar a la puesta de largo oficial de 'UE5', ya que algunas desarrolladoras han tenido acceso temprano y Crystal Dynamics es una de ellas. Ahora, coincidiendo con el debut de esta tecnología, el estudio anuncia que están trabajando en un nuevo 'Tomb Raider' usando Unreal Engine 5.

No obstante, los responsables del proyecto, alegan, que las labores de producción se encuentran en los puntos iniciales: "Estamos emocionados de anunciar que acabamos de comenzar el desarrollo de nuestro nuevo juego Tomb Raider impulsado por Unreal Engine 5", anuncia el desarrollador.

'Unreal Engine 5 Release' - The State of Unreal 2022 Keynote Presentation

Un nuevo nivel en la franquicia

"Nuestro objetivo es ir más allá del estándar y brindar la experiencia de acción y aventuras cinematográfica de alta calidad que los seguidores merecen tanto de Crystal Dynamics como de la franquicia Tomb Raider. Estamos ansiosos por comenzar este viaje juntos". Por ahora, esto es lo máximo que sabremos sobre el nuevo título de la franquicia en algún tiempo.

Para encontrar el último lanzamiento protagonizado por Lara Croft tenemos que retroceder hasta 2018, año de estreno de ‘Shadow of the Tomb Raider’. La celebrada entrega cerró una trilogía que arrancaba en 2013 con una reinterpretación del original que obtuvo muy buena acogida. Las tres entregas se caracterizan por una calidad gráfica puntera en cada lanzamiento, sobre una serie de épicas aventuras en impresionantes localizaciones. Pero la próxima vez que Lara vuelva a aparecer, es más que probable que la encontremos al borde del realismo.

Acumulación de trabajo

Sin duda, la producción del nuevo 'Tomb Raider' debería centrar toda la atención y recursos de Crystal Dynamics, pero no podemos obviar que el estudio de Redwood City, California, aún está desarrollando el nuevo ‘Perfect Dark’ junto a Microsoft, además de brindar apoyo a ‘Marvel's Avengers’.

La desarrolladora, en todo caso, no sería la primera en anunciar proyectos importantes aprovechando las herramientas que brinda 'UE5'. CD Projekt Red está desarrollando un nuevo título de la franquicia ‘The Witcher’ con el motor gráfico de Epic. Entre otros, también hay previstas entregas de series consolidadas, como por ejemplo ‘Senua's Saga: Hellblade II’, ‘Stalker 2: Heart of Chornobyl’, ‘Gears of War’ y ‘Dragon Quest XII: The Flames of Fate’, por citar las más llamativas.