El equipo de 343 Industries de Microsoft, estudio de desarrollo conocido por llevar las riendas de la saga de videojuegos ‘Halo’, ha publicado recientemente una batería de información referente a la segunda temporada del modo multijugador de ‘Infinite’, que aportará varias novedades al conjunto incluyendo un nuevo pase de batalla. Entre el material proporcionado por la desarrolladora también se encuentra un vídeo donde se anuncian varios detalles importantes. Por ejemplo, que la nueva temporada se llamará 'Lone Wolves' y que su puesta de largo se producirá el 3 de mayo de este año.

Una intensa temporada

La nueva etapa también implementa nuevos modos de juego y áreas de combate. Entre ellas, un mapa Arena llamado “Catalyst” y una localización para el modo Big Team Battle que se ha denominado “Breaker”, un espacio donde el diseño artístico confía en la espectacularidad de la lava para conformar un escenario de combate inédito. Entre los nuevos modos presentados con anterioridad por 343 Industries, tenemos Last Spartan Standing, donde los jugadores se eliminan entre sí en partidas donde solo puede quedar un superviviente. También se ha confirmado una variante que recibe el nombre Land Grab y un nuevo modo al estilo Rey de la Colina.

A la espera del modo cooperativo

Uno de los mayores inconvenientes de la próxima temporada será la ausencia inicial del modo cooperativo, que estaba programado para lanzarse de forma conjunta a la nueva etapa. Desde 343 Industries ya informaban el mes pasado que estaban trabajando para terminar de refinar una gran experiencia, tanto en el modo de pantalla dividida offline, como en los modos online de 2 jugadores y 4 jugadores. En cualquier caso, se espera que las variantes cooperativas estén operativas en algún momento durante la segunda temporada, pero no se ha anunciado una fecha exacta para su llegada al videojuego.

Opciones de juego

No está de más apuntar que el modo multijugador de ‘Halo Infinite’ es gratuito en Xbox One, Xbox Series y PC. El modo campaña, por el contrario, se comercializa por separado y también se encuentra disponible en las citadas plataformas. No obstante, los usuarios de Xbox Game Pass pueden acceder a la campaña de forma gratuita, ya que el juego llegó al catálogo en su día de lanzamiento. Ahora, no olvides echar un vistazo al tráiler de anuncio de la temporada 2 multijugador de ‘Halo Infinite’.