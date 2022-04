SEGA ha anunciado que la compañía retirará, el 20 de mayo de 2022, las versiones digitales de los títulos independientes que aparecerán en su próximo recopilatorio, ‘Sonic Origins’. Esto incluye: ‘Sonic the Hedgehog 1 y 2’, ‘Sonic 3 & Knuckles’ y ‘Sonic CD’. Hay un par de excepciones a tener en cuenta: ‘Sonic the Hedgehog 1 y 2’ seguirán estando disponibles a través de SEGA AGES en Nintendo Switch y ‘Sonic the Hedgehog 2’ seguirá siendo jugable a través de Sega Genesis en Nintendo Switch Online +. No obstante, los primeros cinco títulos de la franquicia ya no se pueden encontrar en ninguna tienda. A pesar del anuncio que apunta hasta el 20 de mayo, los bazares digitales de Xbox, PlayStation, Switch y Steam ya no tienen los títulos catalogados.

La decisión de la editora se revela pocos días después del anuncio de ‘Sonic Origins’, una colección que reunirá, precisamente, los videojuegos que serán eliminados de las tiendas. Entre las novedades que prepara la compañía se encuentran introducciones renovadas y finales animados para cada uno de los títulos, que también recibirán nuevos modos de juego. Sin embargo, la desarrolladora también ha tomado la controvertida decisión de bloquear muchas de las nuevas funciones de la colección como los paquetes de contenido extra (DLC) y versiones especiales. 'Sonic Origins' – Tráiler Según una relación oficial de contenido, opciones como Mirror Mode, Hard Missions, animaciones de personajes en el menú principal y pistas extra no estarán disponibles para quienes adquieran la versión básica del juego. En realidad, ninguna de las versiones de ‘Sonic Origins’ traerá la experiencia de juego completa. Eliminar todos los juegos de las tiendas es una estrategia comercial que tiene bastante sentido. Estos títulos se estaban vendiendo a precios reducidos en varias plataformas de distribución digital y tan solo la edición básica de ‘Sonic Origins’, ya resulta mucho más cara que la totalidad de los juegos comprados por separado. Hay que recordar que la colección llega a las tiendas el 23 de junio, con versiones confirmadas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC; esta última, estará disponible tanto en Epic Games Store como en Steam. ¿Qué te parece la jugada de SEGA retirando los juegos del mercado.