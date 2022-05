La industria del videojuego atraviesa un periodo de cambios. Buena prueba de ello es la decisión de la editora japonesa, Square Enix, de deshacerse de algunos de sus estudios y franquicias occidentales más importantes por alrededor de 300 millones de dólares que abonará Embracer Group, propietaria de nombres como THQ Nordic y Saber Interactive, entre otros. Los estudios occidentales de la compañía que cambian de dueño son Crystal Dynamics, Eidos-Montréal y Square Enix Montréal, como parte más llamativa del acuerdo de venta.

Con estos estudios de desarrollo también se transfieren algunas propiedades intelectuales incluidas en la negociación. Entre las más famosas no podemos dejar de destacar series como ‘Tomb Raider’, ‘Deus Ex’, ‘Thief’ y ‘Legacy of Kain’. Echa un vistazo a la nota donde Square Enix anuncia la transacción: "Square Enix Holdings Co celebra un acuerdo con Embracer Group para la adquisición de Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal e IP".

El Grupo también da la bienvenida a los más de 1000 nuevos empleados que forman parte de los equipos absorbidos por la compañía: "Hoy damos la bienvenida a más de 1000 nuevos colegas a través de la adquisición de @CrystalDynamics, @EidosMontreal y @SquareEnixMtl con un fantástico catálogo de IP como Tomb Raider y Deux Ex, para ser parte de nuestro ecosistema".

En relación a estas marcas, algunas franquicias desarrolladas por los estudios occidentales restantes de la editora seguirán desarrollándose con normalidad, como ‘Just Cause’, ‘Outriders’ y ‘Life is Strange’. Sobre las intenciones de Square Enix con la venta, si atendemos a sus directivos, el propósito es avanzar en la inversión en nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y juegos en la nube para adaptarse al negocio del futuro. No obstante, y a pesar del anuncio, la adquisición de Embracer Group debe ser aprobada por las entidades reguladoras pertinentes entre julio y septiembre de este mismo año.