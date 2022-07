Tras levantar bastante expectación en la presentación con imágenes de juego en el Xbox & Bethesda Games Showcase, el equipo de Arkane Austin nos muestra una perspectiva más centrada en la experiencia que 'Redfall' pretende proporcionar con un vídeo al que han llamado: “Bienvenidos a Redfall”.

‘Redfall’ es un shooter de acción narrativa y mundo abierto que da a los jugadores la opción de luchar por su cuenta o formar equipo con hasta tres amigos más mientras desvelan el misterio que se oculta tras la aparición de los vampiros en la ciudad isleña de Redfall, Massachusetts. Los jugadores pueden elegir héroes entre un variado equipo, conseguir un arsenal especializado y modificar a su personaje con mejoras y habilidades mientras recuperan Redfall.

El tráiler también muestra algunas de las armas que se podrán usar, incluidas pistolas y algún rifle de francotirador. Como estaba advertido, en este caso, los enemigos del videojuego y del multijugador, que adoptará el formato cooperativo, serán unos temibles vampiros con varias clases diferentes.

A juzgar por el contenido, parece que los vampiros de 'Redfall' no temen a las cruces ni son alérgicos al ajo. Probablemente no duerman en ataúdes o necesiten invitación para entrar a tu casa. No hace tanto tiempo eran gente normal y codiciosa, personas obsesionadas con la idea de la eternidad que usaron la ciencia para convertirse en monstruos. Después de su transformación, algunos vampiros desarrollan habilidades como el Pescador, que usa un arpón psíquico para alejar al jugador de su equipo.

Estos vampiros se vuelven cada vez más fuertes a medida que aumentan su número. Entre alguna ironía y muchos momentos de tensión, la nueva producción se encuentra en desarrollo, con previsiones para comercializarse durante 2023. Será exclusivo para PC, Nube y Xbox Series X|S y llegará desde el primer día a Xbox Game Pass.