Ecco the Dolphin: ¿Quiere SEGA resucitar su franquicia clásica tras dos décadas guardada en un cajón?

En 1992, SEGA presentaba al mundo ‘Ecco the Dolphin’, un título que ofrecía una experiencia muy particular en el segmento de los videojuegos de la época. Controlando a un delfín inteligente, los jugadores se lanzaban al agua en una aventura en la que el protagonista usaba sus habilidades para salvar el mundo marino y encontrar el camino de vuelta a casa. Con un atractivo gráfico y narrativa envolvente, rápidamente se convirtió en un título muy querido para los propietarios de Mega Drive. Sin embargo, la franquicia fue abandonada por SEGA tras el lanzamiento en el año 2000 de ‘Ecco the Dolphin: Defender of the Future’ para Dreamcast y PlayStation 2.

A pesar del silencio en torno a ‘Ecco the Dolphin’ durante las últimas dos décadas, algunos movimientos recientes de SEGA han removido la esperanza de que la vuelta de esta querida franquicia se encuentre en el horizonte. El pasado 27 de diciembre de 2024, la compañía japonesa registró los derechos de autor de las marcas "Ecco" y "Ecco the Dolphin" en Japón. Aunque el registro es un procedimiento común para proteger los derechos sobre una propiedad intelectual, este movimiento ha generado especulaciones sobre su posible regreso.

Una aventura de superación submarina

‘Ecco the Dolphin’ fue desarrollado por Novotrade International (más tarde Appaloosa Interactive) y fue lanzado para la consola Mega Drive. La historia seguía a Ecco, un delfín perdido que debe navegar por un mundo marino lleno de criaturas misteriosas para salvar su hogar. La secuela, ‘Ecco: The Tides of Time’, llegó en 1994, aportando continuidad a la historia y consolidando el legado de la serie. A mediados de los 90, la franquicia se extendió con dos títulos derivados de la línea principal, ‘Ecco Jr.’ y ‘Ecco Jr. and the Great Ocean Treasure Hunt’, dirigidos a un público más joven. La última entrega de la serie corresponde a ‘Ecco the Dolphin: Defender of the Future’, un reinicio que vio la luz en 2000 para Sega Dreamcast y PlayStation 2. Aunque el juego recibió críticas positivas, las ventas no alcanzaron las expectativas de SEGA y el interés de la empresa por la franquicia se desvaneció tras ese último juego. Sin embargo, en los últimos años, la casa de entretenimiento ha mostrado un renovado interés por revivir algunas de sus marcas más conocidas.

Ecco the Dolphin / .

El regreso de franquicias clásicas de SEGA

Desde finales de 2023, SEGA públicamente ha mostrado su intención de recuperar varias de sus franquicias clásicas. En ese sentido, nuestro querido ‘Ecco’ podría sumarse a una lista de series que han sido relanzadas o que se están desarrollando actualmente. Otras franquicias como ‘Streets of Rage’, ‘Jet Set Radio’, ‘Crazy Taxi’ y ‘Shinobi’ ya han recibido o están por recibir nuevos capítulos, algo que podría abrir el camino para que el retorno del valiente delfín, ya sea en forma de remake, remasterización o incluso un nuevo capítulo. Pero el interés de SEGA por recuperar estos clásicos forma parte de una estrategia más amplia, cuyo objetivo es equilibrar su catálogo actual con el legado de franquicias que han sido fundamentales para su éxito. En este contexto, ‘Ecco’ podría encajar perfectamente como parte de esta iniciativa.

Apuesta por sus franquicias históricas

En una entrevista reciente con The Guardian, Shuji Utsumi, director ejecutivo de SEGA para América y Europa, anticipó que, aunque marcas como ‘Sonic’, ‘Persona’ y ‘Like a Dragon/Yakuza’ seguirán siendo las bases de la compañía, la empresa también planea explotar otras propiedades. "Tenemos algunos pilares importantes, como Sonic, Persona y Yakuza. Pero al mismo tiempo, tenemos otras propiedades que realmente muestran el estilo y la actitud de SEGA", comentó. Utsumi también añadió que el reto de resucitar estas franquicias históricas no es menor, pero que están comprometidos para ofrecer nuevas experiencias sin perder de vista su rica herencia. "No somos una empresa retro", advierte. "Apreciamos mucho nuestro legado, lo valoramos, pero al mismo tiempo queremos ofrecer algo nuevo; de lo contrario, nos convertiremos en historia. Ese no es nuestro objetivo".

Un poco de aire para Ecco the Dolphin

La reciente renovación de los derechos de ‘Ecco the Dolphin’ demuestra que la casa de entretenimiento no ha olvidado la serie e incluso podría ser una señal de que SEGA está buscando darle nueva vida. Con una estrategia que apuesta por el restablecimiento de títulos clásicos, es probable que el regreso del delfín más famoso de los videojuegos se materialice en algún momento, ya sea en forma de un remake actualizado o como parte de una compilación de títulos históricos de SEGA.