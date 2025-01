Descubre los detalles, historia y las mecánicas de Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada.

KOEI TECMO Europe y Gust han compartido nuevos detalles de ‘Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada’, una nueva entrega de la longeva franquicia que llegará a nuestras consolas y PC el próximo 21 de marzo de 2025. Con esta nueva aventura, podremos explorar un continente lleno de misterio y secretos, en un mundo donde las ruinas, los recuerdos y los vínculos entre personajes juegan un papel fundamental.

Yumia Liessfeldt

En esta entrega, acompañaremos a Yumia Liessfeldt, una joven alquimista, en su travesía por desvelar los secretos que quedaron tras el cataclismo que destruyó el continente de Aladiss. Tras la tragedia, la alquimia fue proscrita y la gente vive con la memoria de un pasado que ya no existe. Yumia, sin embargo, busca restaurar lo perdido, no solo por un sentido de justicia, sino por el deseo de entender el papel que jugó la alquimia en la tragedia. Por suerte, no estará sola en este viaje. Flammi, un compañero volador con un pasado estrechamente ligado al de su madre, será su aliado más cercano, pero no el único. Así, la historia de Yumia se entrelaza con la de nuevos personajes como Licht, un informante con recursos sorprendentes; Wilma, una antropóloga cuya pasión por la cultura de Aladiss la lleva a tener un profundo conocimiento de la historia perdida; y Erhard, líder del equipo de investigación, con el cual Yumia establecerá una relación llena de matices.

El riesgo de la exploración

El continente de Aladiss es vasto y está lleno de zonas que esconden tanto riquezas como peligros. Una de las mecánicas claves del juego es la exploración. Los jugadores podrán recorrer las mazmorras y ruinas en busca de los llamados “viales de recuerdos”, pequeños vestigios de un pasado lejano que ofrecen información sobre tesoros, artefactos y secretos de la tierra. Los viales no solo actúan como una herramienta para obtener pistas, sino que también son recursos valiosos en el sistema de alquimia. Al descomponer estos viales, los jugadores podrán obtener materiales raros para sus investigaciones y creaciones alquímicas. Además, el juego presentará diversas mecánicas de recolección que permitirán a los jugadores mejorar su equipo y habilidades a medida que avancen en la historia.

El sistema de juego introduce también los “géiseres de maná”, fenómenos naturales que liberan partículas esenciales para desbloquear nuevas recetas de alquimia. El maná es vital en Atelier Yumia, ya que permite a los jugadores crear objetos y mejorar sus habilidades. Sin embargo, no todas las zonas del mundo son accesibles sin dificultad. Existen áreas conocidas como “zonas manabound”, donde el maná se encuentra denso y estancado, creando dificultades para la exploración. Estas zonas afectan la energía de los jugadores, reduciendo sus capacidades y haciéndolas más vulnerables a los peligros de la zona. Para contrarrestar estos efectos, los jugadores deberán buscar puntos de referencia y flores de Alstahlia, las cuales permitirán restaurar la energía y despejar parcialmente las zonas para facilitar la exploración.

Este capítulo de la saga también introduce un sistema de misiones que va más allá de los objetivos principales. Los compañeros de Yumia ofrecerán misiones secundarias que profundizan en sus historias y brindan recompensas únicas. A lo largo de la partida, los jugadores podrán desbloquear hitos y Santuarios de Oración, los cuales abrirán nuevas misiones y desafíos adicionales que ayudan a explorar a fondo el mundo de Aladiss.

Ediciones europeas

A nivel de contenido, ‘Atelier Yumia’ ofrecerá a sus jugadores una edición estándar, pero también dos ediciones especiales para aquellos interesados en obtener productos exclusivos. Por ejemplo, la Premium Box contiene el juego base, un libro de arte, un póster de tela con ilustración original y un CD con temas adicionales. Por su parte, la edición Special Collection Box incluye todos los artículos anteriores además de un pañuelo al estilo de la banda del equipo de investigación de Aladiss, un tapiz con ilustración original, un conjunto de llaveros decorativos, carpetas especiales y un peluche de Yumia, entre otros productos únicos. Además, para los jugadores que adquieran el juego en sus ediciones físicas o digitales dentro de las dos primeras semanas de lanzamiento, habrá ropa exclusiva y equipamiento que podrán obtener para sus personajes.

La alquimista de los recuerdos

‘Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada’ promete una entrega que, además de contar con una jugabilidad pulida y mecánicas de exploración profundas, ofrecerá una narrativa compleja. La historia de Yumia, un personaje con una fuerte determinación por descubrir los misterios de su mundo, y la de sus compañeros de viaje, invita a los jugadores a ser parte de un viaje lleno de giros y sorpresas. Con la fecha de lanzamiento fijada para marzo de 2025, el juego estará disponible en diversas plataformas como Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC a través de Steam, con voces en japonés y textos en varios idiomas, incluido el español.