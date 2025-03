Novedades de Cómics y Manga en marzo de 2025: Todas las publicaciones que no debes perderte este mes.

A la espera de que DC vuelva a las librerías españolas, el mes de marzo que hemos comenzado llega a la escena editorial con calma. No obstante, eso no significa que las próximas semanas sean un desierto para los amantes del cómic y el manga, porque las editoriales están aprovechando para ofrecernos lecturas muy interesantes. Editoriales como Planeta Cómic, Panini, Astiberri, Moztros, Norma siguen ofreciendo sus líneas. Si lo tuyo son los superhéroes, puedes disfrutar de lanzamientos como ‘Predator vs Pantera Negra’ o ‘Lobezno: El retorno’, que siguen manteniéndose como sólidas apuestas para los seguidores de estos universos.

Por otro lado, este marzo también se presenta como un buen momento para explorar títulos más intimistas y reflexivos. Obras como ‘Días sin escuela’ o ‘Lonesome’ nos recuerdan que el cómic puede ser mucho más que explosiones y batallas, ofreciendo historias profundas sobre la vida cotidiana, las relaciones y los dilemas personales. Así que, este mes hay mucho espacio para disfrutar de cautivadoras lecturas.

6 de marzo

‘Predator vs Pantera Negra’ (Panini Comics): La lucha entre dos titanes de la cultura pop se desata en este crossover que pone frente a frente a Predator y Pantera Negra. Con guion de David Lapham y arte de José Marzán Jr., este cómic ofrece un enfrentamiento épico.

‘Factor X’ #1 (Panini Comics): Una nueva serie de la mano de Panini, que marca el regreso de los X-Men a la palestra. Esta vez, con el factor X como nunca antes se había visto.

‘Días sin escuela’ (Astiberri): Una obra que reflexiona sobre la vida de los estudiantes, la dificultad de crecer y los días que parecen no tener fin. Con un estilo narrativo que combina la nostalgia y la crítica social, este cómic promete hacer pensar a más de uno.

7 de marzo

‘Ellas hablan’ (Norma Editorial): Una obra que analiza la vida de un grupo de mujeres en una sociedad que lucha por escucharlas. Una crítica social en forma de cómic que destaca por su enfoque femenino.

'Ellas hablan'

‘Dark Mystical’ #1 (Norma Editorial): El primer número de esta serie nos introduce en un mundo oscuro y místico lleno de magia y secretos, donde cada página esconde un nuevo misterio.

‘Harahara Sensei’ #1 (Norma Editorial): Un manga que promete emocionar a los seguidores del género con su mezcla de humor, drama y una historia centrada en la relación entre un profesor y sus estudiantes.

‘Rosas y champán’ #1 (Norma Editorial): Un cómic lleno de glamour, romance y secretos, que nos invita a adentrarnos en el mundo de la alta sociedad con una trama intrigante.

12 de marzo

‘Twisted Wonderland Anthology’ #1 (Planeta Cómic): Basado en el popular juego de Disney, esta antología reúne historias fascinantes sobre los personajes de Twisted Wonderland, ofreciendo un vistazo al lado más oscuro de la magia.

‘Nana 1st Illustrations’ (Planeta Cómic): Una recopilación especial que reúne algunas de las mejores ilustraciones de la exitosa serie Nana, que celebran la vida y el amor de una manera única.

‘The return of the Demon Master’ #1 (Planeta Cómic): Con la acción a la orden del día, este cómic nos trae el regreso de uno de los villanos más temidos del universo de la lucha libre en un viaje lleno de acción y sorpresas.

'The return of the Demon Master'

13 de marzo

‘La espada salvaje de Conan’ Marvel Premiere #1 (Panini Comics): Una reedición que trae de vuelta a Conan en su formato más épico, con historias clásicas y un arte increíblemente detallado.

‘Iron Man: Extremis’ Marvel Essentials’ (Panini Comics): Esta historia clave de Iron Man trae el nuevo origen del personaje, donde Tony Stark se enfrenta a una amenaza que desafiará toda su visión del futuro.

‘El oficio del héroe’ (Moztros): Una mirada crítica a la vida de un superhéroe fuera del traje, con una trama que explora las dificultades y el costo emocional de ser un héroe.

‘Los scouts de Bone’ (Astiberri): Una obra que sigue la vida de unos jóvenes scouts en un mundo lleno de sorpresas, misterios y aventuras. Ideal para aquellos que buscan una historia tierna pero emocionante.

19 de marzo

‘Érase una vez en el fin del mundo’ #1 (Planeta Cómic): Esta serie arranca con una historia de supervivencia, donde los últimos habitantes de la Tierra luchan por un futuro incierto.

‘Star Wars Darth Maul: blanco, negro y rojo’ (Planeta Cómic): Una nueva historia de uno de los villanos más icónicos de la saga Star Wars, que explora el origen y las motivaciones de Darth Maul.

'Star Wars Darth Maul: blanco, negro y rojo'

20 de marzo

‘Lobezno: El retorno’ Marvel Must Have (Panini Comics): Un regreso épico para Lobezno en esta nueva entrega, con una historia que lleva al héroe a nuevas alturas de acción.

‘Los 4 Fantásticos de John Byrne’ Obras Maestras Marvel’ (Panini Comics): La obra maestra de John Byrne sobre Los 4 Fantásticos se recopila aquí, con historias inolvidables que cambiaron el rumbo de estos superhéroes.

‘Street Fighter Orígenes: Akuma’ (Moztros): La historia detrás de uno de los luchadores más temidos de Street Fighter, explorando sus orígenes y motivaciones.

21 de marzo

‘Contrapaso: Mayores, con reparos’ (Norma Editorial): Un cómic que explora las relaciones familiares y la vida en la vejez, con un toque de humor negro y reflexión sobre los vínculos intergeneracionales.

‘Blacksad’ Edición 25 aniversario #1 (Norma Editorial): Un homenaje a la serie Blacksad, que regresa con una edición especial conmemorativa llena de sorpresas para los fans de este clásico del cómic negro.

‘Lonesome’ Integral #1 (Norma Editorial): La primera parte de una obra de carácter épico, que fusiona elementos del western con una profunda reflexión sobre la soledad y el destino a pocos meses para que en Estados Unidos estalle una guerra civil entre el norte unionista y el sur confederado.

‘El último hombre en pie’ (Norma Editorial): Una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad lucha por resurgir de las cenizas de un desastre global.

'El último hombre en pie'

‘Juvenile’ #1 (Norma Editorial): Un cómic que aborda la vida de los adolescentes desde una perspectiva muy cruda y realista, explorando temas como la identidad y la pertenencia.

26 de marzo

‘La guerra de Audrey’ (Planeta Cómic): Esta obra narra los horrores de la guerra desde la perspectiva de una joven llamada Audrey, quien lucha por encontrar un lugar en un mundo devastado.

‘Una educación oriental’ (Planeta Cómic): Un cómic que fusiona la cultura oriental con la historia personal de su protagonista, ofreciendo una mirada única a los retos del crecimiento en un mundo complejo.

27 de marzo

‘Aliens: What if’ (Panini Comics): Un giro en la saga de Aliens, que explora diferentes posibilidades de la historia original. ¿Qué pasaría si todo hubiera ocurrido de forma diferente?

‘Los 4 Fantásticos: Todo queda en familia’ Marvel Heroes (Panini Comics): Una nueva aventura para Los 4 Fantásticos, que pone a prueba los lazos familiares en un contexto lleno de sorpresas.

‘Rosen blood’ #1 (Panini Comics): Un cómic que mezcla lo gótico con lo contemporáneo, ofreciendo una historia intrigante sobre secretos familiares y misterios.

'Rosen blood'

‘El rey Medusa’ #1 (Astiberri): La obra llega con una propuesta visual única que revive la leyenda de Medusa, dándole una nueva perspectiva a esta famosa figura mitológica.

Conclusión

A la espera del reinicio de las publicaciones de DC para el mes próximo, las próximas semanas, están repletas de interesantes cómics y mangas para todos los gustos. De historias de acción y superhéroes hasta relatos profundos y emotivos, hay mucho por descubrir en los próximos días.