Juegos criminales ambientados en Miami que te ayudarán a pasar el tiempo hasta el estreno de GTA 6

La locura desatada con el segundo tráiler de ‘GTA 6’, que superó los 45 millones de visualizaciones en tan solo 12 horas, seguramente te ha dejado con ganas de más. Por desgracia, los chicos de Rockstar ya tienen fijado el 26 de mayo de 2026 para el estreno de la sexta entrega numerada de la franquicia, que nos llevará de regreso a Vice City, una de sus ubicaciones más representativas. Inspirada claramente en Miami, esta bulliciosa urbe ficticia ha sido el epicentro de múltiples historias sobre crimen, drogas, dinero fácil y violencia.

Pero no es la única. A lo largo de los años, se han publicado algunas obras que han tenido la habilidad de plasmar la ambientación de la ciudad (o de alguna versión mal disimulada) para conformar realidades en las que la ilegalidad, el exceso y la corrupción son parte del trato. Si por una casualidad, volver a ver el tráiler una y otra vez no termina de ser suficiente para ti, aquí te dejamos algunos juegos que pueden ayudarte a pasar el tiempo entre sol, armas y aguas azules.

Battlefield Hardline (2015)

Battlefield Hardline (2015) / CEDIDA

Puede que no se trate del título más popular de la franquicia bélica, pero nadie le puede quitar el mérito de ser la más extraña. En lugar de combates bélicos a gran escala, el juego gira en torno al enfrentamiento entre fuerzas policiales y redes criminales, con Miami como escenario principal. Los tiroteos en barrios residenciales, las persecuciones entre rascacielos y los montajes televisivos que rodean la historia recuerdan por momentos al tipo de narrativa que podríamos esperar en una ciudad como la Vice City de ‘GTA 6’.

Driver (1999) y Driver 3 (2004)

Driver (1999) y Driver 3 (2004) / CEDIDA

La saga ‘Driver’, creada por Reflections Interactive, fue durante años la alternativa directa a ‘GTA’, especialmente con sus primeros títulos. El original, publicado en 1999, permite recorrer Miami al volante mientras completas misiones relacionadas con robos, huidas, persecuciones y otras lindezas al volante. El tercer título de la saga, ‘Driver 3’, también incluye Miami entre sus ciudades jugables. Aunque gráficamente han quedado lejos, su arquitectura aún conserva ese aire de ciudad peligrosa y abrumadora, perfecta para recorrer a toda velocidad.

Scarface: The World Is Yours (2006)

Scarface: The World Is Yours (2006) / CEDIDA

En esta “adaptación” del universo de ‘Scarface’ directamente te pones en la piel de Tony Montana. La historia plantea un escenario alternativo en el que sobrevives al asalto de la mansión y decides reconstruir tu imperio criminal. La ciudad, una versión muy reconocible de Miami, vuelve a estar marcada por las disputas territoriales, la expansión de negocios ilegales y una escalada constante de violencia. A pesar de las comparaciones inevitables con ‘GTA’, el resultado no defrauda en absoluto y, de hecho, fue bien acogido en su día.

Hotline Miami (2012) y Hotline Miami 2: Wrong Number (2015)

Hotline Miami (2012) y Hotline Miami 2: Wrong Number (2015) / CEDIDA

Aquí no hay mapa abierto, pero sí una representación frenética, violenta y profundamente retorcida de la ciudad. ‘Hotline Miami’ y su secuela son juegos de acción en vista cenital donde todo gira en torno a asesinatos rápidos, máscaras extrañas, neones saturados y una banda sonora que no da tregua. La historia no se explica fácilmente y mucho menos se justifica, pero el ambiente transmite una sensación cruda que combina perfectamente con la imagen más oscura de Miami.

Need for Speed: Heat (2019)

Need for Speed: Heat (2019) / CEDIDA

Aunque técnicamente la ciudad se llama Palm City, ‘Need for Speed: Heat’ no oculta en ningún momento su inspiración en Miami. Las persecuciones nocturnas entre luces de neón, las zonas industriales, las playas urbanas y el clima lo dejan claro desde el principio. En esta entrega debes compaginar carreras callejeras ilegales con enfrentamientos con la policía, todo mientras te construyes una reputación a base de velocidad y estilo. No tiene una trama criminal como tal, pero la sensación de estar huyendo constantemente forma parte de la experiencia de cualquier amigo de lo ajeno.