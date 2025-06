Death Stranding 2: On The Beach - Kojima presenta candidatura a Juego del Año

Cuando se lanzó el primer ‘Death Stranding’ en noviembre de 2019, llegó al mercado rodeado de expectación. Sin embargo, una vez que los jugadores tuvieron acceso a él, las opiniones estuvieron divididas. Por un lado, se consideraba una obra maestra, mientras que otros tantos lo abandonaron a mitad de camino alegando que era monótono y repetitivo. Lo cierto es que parece imposible permanecer indiferente ante ninguna de las obras de Hideo Kojima. Ahora con ‘Death Stranding 2: On The Beach’ el director japonés se propone elevar la franquicia a otro nivel presentándose como firme candidata a Juego del Año en 2025.

Antes de cargar los paquetes y comenzar a andar, os anticipamos que hay mejoras en casi todos los aspectos, pero la premisa inicial se mantiene. En otras palabras, si te gustó el primer juego, este te dejará roto. Si no, puede que sea buen momento para cogerle el punto.

Más caminos, pero menos soledad

Si la entrega original trabajaba sobre la soledad de Sam Porter Bridges y su viaje para reconectar Estados Unidos, ‘Death Stranding 2’ invierte esa dinámica de forma coherente. Con Estados Unidos conectado, el viaje de Sam ahora lo lleva a través de México hasta Australia. La historia transcurre aproximadamente un año después de los eventos del primer juego y profundiza en las conexiones que Sam ya ha forjado, además del apoyo que recibe de su nuevo equipo, Drawbridge. Así la experiencia gira menos en torno a la soledad y más sobre los vínculos que Sam ha construido.

Aunque es posible repasar la historia completa del primer juego antes de empezar, en este momento conviene evitar spoilers de la segunda entrega. Aunque en líneas generales, no está de más apuntar que la trama apuesta menos por la sorpresa y se concentra más en el desarrollo de cada personaje. Por ejemplo, en muchos momentos puedes elegir una de las opciones de diálogo, y esas decisiones marcarán cómo se percibe a Sam dentro del mundo del juego.

Mejoras en todos los aspectos

Se mantiene la mecánica básica de ‘Death Stranding’. En esencia, la idea sigue siendo transportar carga del punto A al punto B, superando obstáculos por el camino. Estos pueden ir desde el propio terreno, los PE, los bandidos o incluso las condiciones climáticas.

En este sentido, se ha revisado el sistema de equilibrado de la carga y ahora es un poco más eficiente. Hay una mayor variedad de PE, y correr ya no es la única opción, porque puedes enfrentarte a ellos con éxito si eliges bien la estrategia. Los enemigos también se comportan de forma más inteligente y esto termina por producir combates muy interesantes. Sin embargo, la opción de sigilo se mantiene como elemento secundario y el formato tiende a premiar el enfrentamiento directo siempre que sea viable. Aun así, se nota que hay margen para elegir, un elemento que seguramente atraerá a un número más amplio de jugadores.

Siempre atento a las variaciones climáticas

Las condiciones atmosféricas en cambio ganan peso. No es lo mismo desplazarse por terreno húmedo que por uno seco. Algunas cargas no pueden quedar expuestas ni a la lluvia ni al sol, algo que obliga a replantear las rutas para avanzar. De hecho, si hay una palabra para definir la producción, esa podría ser "creatividad". Algunos terrenos te harán pensar un buen rato hasta encontrar la forma más eficiente de atravesarlos. Pero lo mejor es que no hay una única solución correcta.

Técnicamente impecable

Aunque la variedad de escenarios es enorme, ‘Death Stranding 2’ es probablemente el juego más bonito jamás creado para PlayStation 5. No sólo en relación con las escenas cinemáticas, sino con el propio juego en movimiento. Los entornos están repletos de detalle y se refuerza ese carácter contemplativo que propone la experiencia. Merece la pena detenerse de vez en cuando simplemente para admirar el paisaje.

La banda sonora también se ha cuidado al extremo, al igual que los diferentes efectos y un doblaje en español muy acertado. Las composiciones en el primer juego fueron uno de los elementos más valorados, y el segundo mantiene ese nivel.

Sin embargo, no es perfecto

La experiencia general mejora hasta el límite. Ahora bien, eso no significa que estemos ante un juego perfecto. Por ejemplo, si las mecánicas de entrega y gestión de inventario ya te parecían poco atractivas, es probable que aquí no cambies de opinión. Por otro lado, da la impresión de que el juego es más accesible en términos de gestión de la carga. El movimiento resulta más natural y las misiones tienen un ritmo menos agotador. De modo que puede resultar menos monótono.

Conclusiones

‘Death Stranding 2 On the Beach’ es una secuela que lleva la experiencia mucho más lejos. No se limita a corregir lo que no encajaba en el primero, también mejora lo que ya funcionaba. Combina muy bien la jugabilidad con una historia que ofrece una experiencia emocional de mucha entidad.

En resumidas cuentas, si disfrutaste del primero es probable que te enamores de su continuación, que ya forma parte del olimpo de PS5. Pero incluso si el original no terminó de convencerte, las nuevas dinámicas en combate, narrativa y diseño lo convierten en una obra que no debes dejar de probar. Puede que no conectes del todo con el universo de Kojima, pero es difícil pasar por alto las intensas reflexiones de fondo. Al final, todos necesitamos más vínculos.