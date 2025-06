Lanzamientos de videojuegos de la semana: de las peleas de robots de Mecha BREAK al terror espacio temporal de Echo Paradox

Comienza una nueva semana y como es tradición, aquí tienes preparada la lista de videojuegos que se lanzarán entre el 30 de junio y el 4 de agosto de 2025. Puedes esperar nuevos títulos para la familia Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo algunos estrenos esperados y varios nombres menos conocidos, pero igual de interesantes.

Lo más destacado durante los próximos días es la llegada de ‘Mecha BREAK’, un juego de mechas multijugador que permite luchar con robots gigantes en batallas PvP 3v3 y derrotar máquinas de guerra colosales en un modo PvEvP para 60 jugadores. La selección se completa con propuestas como ‘The Echo Paradox’, ‘Aura Kingdom: Impact’ o ‘Sofia in Exchange for Lies’, entre otros. Consulta la lista completa de los juegos que se publican esta semana y las plataformas en los que estarán disponibles.

1 de julio

‘Mecha BREAK’ (Xbox Series y PC)

‘Mecha BREAK’ es un juego de acción multijugador centrado en el combate de robots gigantes, desarrollado por Amazing Seasun, que llegará a PC y consolas en exclusiva para Xbox Series X|S. Este proyecto marca el debut del estudio chino en el desarrollo para consola y cuenta con el apoyo directo de Microsoft, especialmente en áreas como el juego y el guardado cruzado. El objetivo del equipo es ofrecer desde el primer día una experiencia optimizada tanto en Windows PC como en Xbox Series, gracias a la colaboración activa del equipo de Xbox.

‘The Echo Paradox’ (PC)

‘The Echo Paradox’ es un juego de horror psicológico en primera persona que se estrena en Steam el 1 de julio de 2025. Encarnas a un voluntario del grupo Phaselink enviado a investigar universos paralelos, escenarios desolados donde la humanidad parece haber desaparecido. A medida que exploras, te enfrentarás a dimensiones sombrías y entidades inquietantes, todo mientras resuelves puzles que mezclan lógica y narrativa. El universo del juego se va deformando y desafiando tus sentidos. El desarrollo ha puesto mucho énfasis en la inmersión, con efectos de sonido envolventes y escenarios diseñados para provocar tensión y desconcierto.

2 de julio

‘Aura Kingdom: Impact’ (PC)

Creado por X-Legend Entertainment, ‘Aura Kingdom: Impact’ es el esperado spin-off del popular MMORPG ‘Aura Kingdom’. Disponible gratuitamente, se presenta como un RPG de fantasía con estética anime que mezcla acción y aventura en un mundo abierto. El título introduce la clase “Floating Cannon”, que combina habilidades de fuego y hielo, y permite cambiar libremente de arma durante el combate. También incluye un sistema de mejora de armas con ranuras para gemas, y soporte para PvP, incursiones cooperativas, progresión rápida y eventos de temporada.

3 de julio

‘Sofia in Exchange for Lies’ (PC)

Finalizamos el repaso semanal con un juego de misterio en primera persona que se lanzará el 3 de julio de 2025. En él, encarnas a Philip, un psiquiatra que debe interrogar a Sofía, una joven con múltiples personalidades, acusada del asesinato de un candidato presidencial. El núcleo del juego gira en torno a conversaciones a través de cámaras de vigilancia. A medida que preguntas, monitorizas su ritmo cardíaco: si sube, Sofía cambia de personalidad, y cada una aporta una visión distinta del mismo suceso. Tu objetivo es elegir las preguntas correctas, usar pistas para identificar las personalidades y reconstruir la verdad detrás del crimen.

Semana de bajo perfil

¿Qué te parecen los juegos que se estrenan esta semana? ¿Piensas jugar alguno? Como puedes comprobar, son pocos, pero potentes. Nos leemos la semana que viene con una nueva lista y, seguro, con alguna que otra sorpresa.