Untold Tales y VARSAV Game Studios han anunciado la fecha de lanzamiento de ‘Bee Simulator: The Hive’, que no es otra cosa que la versión ampliada y renovada del querido ‘Bee Simulator.’ El juego llegará a PC a través de Steam el 4 de agosto, mientras que las versiones para PlayStation, Nintendo Switch y Xbox no se publicarán hasta finales de este año.

El vuelo de la abeja

Si alguna vez te has preguntado cómo se ve el mundo a través de los ojos de una abeja, esto es precisamente lo que ofrece ‘Bee Simulator: The Hive’, que llega con novedades jugosas. De hecho, la expansión añade un buen puñado de mecánicas y posibilidades al juego original. Ahora, puedes construir y personalizar tu propia colonia de abejas, gestionar recursos y desbloquear elementos para que tu colmena prospere a lo grande.

Zumba por Central Park: así es Bee Simulator The Hive, la nueva vida de la abeja obrera. / Elsotanoperdido

La abeja obrera

Para el modo carrera te pone en las alas de una abeja obrera en plena aventura por proteger su colmena. El mapa está inspirado en un Central Park que invita a recorrer espacios abiertos, explorar sus rincones y relacionarte con animales, plantas y otros insectos del entorno.

No faltan los minijuegos y retos, como recolección de polen, danzas de abejas, carreras por túneles de viento o defensa contra avispas. El juego incluye modo multijugador local en pantalla dividida para hasta cuatro personas para compartir partidas en familia o con amigos, ya sea en modo cooperativo o competitivo con mapas específicos.

Bee Simulator: The Hive - Release Trailer

¿Listo para emprender el vuelo?

‘Bee Simulator: The Hive’ llegará el 4 de agosto a Steam, así que ve afinando tus sentidos y no olvides revisar los requisitos de sistema del juego. Porque a veces, ver el mundo desde una perspectiva diminuta puede ser lo más grande.

Requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador (CPU): Intel Core i5‑2300 o AMD FX‑4350

Memoria RAM: 4 GB

Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce GTX 550 Ti o ATI Radeon HD 5770

DirectX: versión 11

Espacio en disco: 10 GB disponibles

Requisitos recomendados:

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador (CPU): Intel Core i5‑3470 o AMD FX‑6300

Memoria RAM: 4 GB

Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

DirectX: versión 11

Espacio en disco: 10 GB disponibles