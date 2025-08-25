'Black Desert Online' abre las puertas del Reino Demoníaco con su expansión gratuita Edania

Los jugadores de ‘Black Desert Online’ viven estos días sus particulares jornadas grandes. Pearl Abyss ha abierto las puertas de ‘Edania: El Reino Demoníaco’, una expansión gratuita que llega a todos los servidores y amplía las opciones de juego con misiones, jefes, un modo PvP competitivo y equipo de primer nivel.

Una misión para veteranos

La historia de Edania arranca con la Sociedad del Equilibrio, (que solo convoca a aventureros de nivel 60 o superior), mientras la campaña principal introduce un Diario de Aventura con siete rutas posibles, que cambian las recompensas sobre un tono más oscuro de lo habitual.

Combates semanales y derecho a trono

En los castillos malditos de la región esperan jefes corrompidos que se convierten en duelos semanales. Cada encuentro se desarrolla en instancias privadas, lo que asegura batallas limpias y sin interferencias. Derrotar a uno de estos rivales otorga acceso al nuevo modo Trono de Edana, un PvP que se celebra cada domingo con diez aspirantes luchando todos contra todos. El vencedor se lleva el título de Rey de Edana, además de bonificaciones exclusivas.

'Black Desert Online' abre las puertas del Reino Demoníaco. / .

Nuevos escenarios de monstruos

La expansión incorpora tres zonas diseñadas para ponerte a prueba:

Campo de Batalla de Azur , donde los Espíritus Raíz Corrompidos atacan en oleadas y Muraka Poseído hace de jefe principal.

, donde los Espíritus Raíz Corrompidos atacan en oleadas y Muraka Poseído hace de jefe principal. Castillo Nymphamaré , hogar de Nagas de Coral y los temidos Ojos de Rusalka.

, hogar de Nagas de Coral y los temidos Ojos de Rusalka. Castillo Orbita, un paraje de piedra y espíritus donde reina el Guardián de las Tumbas del Alba.

Equipo de grado Primordial

Edania llega acompañada de un nuevo botín. La armadura defensiva de Edana ofrece un set completo con efectos visuales al máximo nivel de mejora, mientras que el arma secundaria Soberana se suma al arsenal de los aventureros más exigentes. También hay nuevos artefactos, cristales y consumibles, todos vinculados a los recursos de la región.

Profesiones y vida en la región

Los nodos de producción en Edania cuestan solo un punto de contribución, lo que abre la puerta a expandir almacenes o gestionar trabajadores. Además, se añaden nuevas especies de peces y recursos para los jugadores dedicados a la recolección.

Black Desert - Tema Edania

La segunda parte de la expansión, con más jefes y zonas de monstruos, ya tiene fecha, concretamente el 11 de septiembre de 2025. Hasta entonces, Edania se confirma como un terreno de alto riesgo y grandes recompensas, una especie de “liga mayor” dentro del mundo de ‘Black Desert’, que ya ha conseguido reunir 55 millones de jugadores en todo el mundo en PC, móviles y consolas.