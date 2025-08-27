El estudio Enhance ha puesto a disposición de cualquier interesado una demo de ‘Lumines Arise’ que estará disponible durante un periodo de tiempo limitado. Concretamente, se mantendrá activa hasta el 3 de septiembre a las 23:59h (hora peninsular española) y supone la primera oportunidad de jugar al título antes de su estreno oficial el próximo 11 de noviembre de 2025 en PS5 y PC.

Todo un clásico entre los puzles musicales

La demo, que ocupa algo menos de 3 GB, incluye tres niveles del modo individual Journey y el estreno del modo multijugador Burst Battle, un formato competitivo en línea con juego cruzado que enfrenta a dos jugadores en duelos de ritmo y reflejos. El grado de dificultad en esta prueba corresponde al nivel “Fácil”, aunque la edición final incluirá cuatro opciones distintas para adaptarse tanto a jugadores más tranquilos como a especialistas en el formato rápido.

Lumines Arise publica una demo limitada en PS5 y Steam antes de su lanzamiento. / Elsotanoperdido

La demo también incluye un tutorial que permite familiarizarse con el sistema tradicional de bloques, además del recién incorporado sistema Burst, que introduce pulsos de energía capaces de alterar las fichas del tablero y crear nuevas oportunidades de combinación.

Accesibilidad y compatibilidad

En la versión de prueba tampoco falta un menú de opciones con parámetros de accesibilidad, como la posibilidad de desactivar efectos visuales intensos, ajustar variantes por tiempo limitado o modificar las condiciones de fin de partida. No obstante, el modo para PlayStation VR2 y Steam VR, anunciado previamente, no está presente en esta prueba y quedará reservado para el lanzamiento completo.

La música como concepto de rompecabezas

Como no puede ser de otra forma, la música desempeña un papel fundamental. El grupo Hydelic ha compuesto su banda sonora adaptativa, que reacciona a cada jugada y refuerza la sensación de ritmo y sincronía entre acción y sonido. El director Takashi Ishihara resumió el concepto del proyecto con un argumento que conecta la jugabilidad con la vida cotidiana: “La vida es rítmica. Tiene pulso. Nosotros, como seres vivos, experimentamos altibajos. A veces juntos, a veces solos. Queríamos trasladar esa sensación al propio diseño de Lumines Arise”.

Una franquicia nacida para la calle

La serie ‘Lumines’ nació en 2004 en la portátil PSP bajo la dirección de Tetsuya Mizuguchi, creador de ‘Rez’ y ‘Tetris Effect’. Su concepto, basado en la combinación de puzzle y música electrónica reactiva, convirtió al juego en un todo un referente de su segmento, pero ahora, con ‘Lumines Arise’, Enhance busca dar espacio a nuevas mecánicas y expandirse a través del soporte en realidad virtual.

Lumines Arise - Demo Tráiler

Fecha de lanzamiento de Lumines Arise

El juego se lanzará el 11 de noviembre de 2025 en PS5 (con soporte opcional para PlayStation VR2) y PC a través de Steam (con Steam VR). La versión final estará disponible en dos ediciones: estándar y Deluxe, que añade contenido como avatares de Loomii y placas de identificación inspiradas en otros títulos de la casa (‘Tetris Effect: Connected’, ‘Rez Infinite’ y ‘Humanity’). Los jugadores de PS5 recibirán además un avatar de ‘Astro Bot’ y una placa de identificación conmemorativa.

¿Qué opinas? ¿Vas a aprovechar para probar esta demo limitada y comprobar de primera mano las novedades que propone el formato que ha marcado a generaciones de jugadores de puzles musicales?