LEC 2025: Heretics se despide y KOI asegura su plaza en Worlds. Así arrancan los playoffs de la LEC 2025.

Movistar KOI no falló. El vigente campeón arrancó su andadura en playoffs con un duelo trepidante contra Fnatic que se resolvió en el quinto mapa. Una serie de infarto en la que los de Ibai Llanos terminaron imponiéndose y que, además de situarlos en la final del cuadro superior contra G2, les asegura ya el billete para Worlds 2025. KOI llegará con la moral intacta a Madrid.

GIANTX avanza con autoridad

Desde el cuadro inferior, GIANTX arrancó con una victoria incontestable ante BDS. Un 3-0 que refleja el buen momento del conjunto español y que les coloca en la siguiente ronda, donde les espera un reto mayúsculo frente a Fnatic. Será un choque directo por seguir con vida y, de paso, por llegar a la capital.

Heretics, sin margen de reacción

No hubo milagro para Heretics. El equipo español, que había accedido a playoffs en el último suspiro, se topó con un Vitality mucho más sólido. Pese a ganar un mapa, el 3-1 final les deja fuera demasiado pronto. Una despedida que refleja las dificultades que han arrastrado durante toda la temporada.

G2 no suelta el rodillo

Por otro lado, G2 mantiene su papel de favorito. Superaron a Karmine Corp por 3-1 sin excesivos apuros y se citan ahora con KOI en lo que promete ser uno de los partidos del año.

Todo listo para Madrid

Los playoffs se resolverán en la Caja Mágica de Madrid los días 26, 27 y 28 de septiembre. Allí se jugarán las últimas rondas con tres duelos directos que repartirán gloria y plazas para Worlds.

Próximos partidos:

Karmine Corp vs Team Vitality (13/09, 17:00)

Movistar KOI vs G2 (14/09, 17:00)

GIANTX vs Fnatic (15/09, 17:00)

Como siempre recordar que todos los encuentros pueden seguirse en castellano en el canal de Twitch de LVP.