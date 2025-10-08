Novedades cómic y manga para octubre de 2025: las lecturas que no debes perderte este mes.

Nos espera un mes de octubre cargado de novedades en el sector del cómic y el manga. Panini nos deleitará con el cruce ‘Masacre/Batman’, nuevos tomos para DC y el Omnibus de ‘Amanecer de X’. Por su parte, Norma pone en las librerías uno de los lanzamientos del año con ‘La carretera’ en edición de lujo y el cierre de ‘La búsqueda del pájaro del tiempo’. Planeta Cómic por su parte, abre el mes con terror, ciencia ficción y la vuelta de ‘Saga’, mientras Dolmen refuerza su línea de clásicos con ‘El Imperio de Trigan’. Nos esperan semanas de intensas lecturas que repasamos a continuación.

1 de octubre

‘Ashes to Ashes Not’ (Planeta Cómic)

‘La guerra de los mundos - integral’ (Planeta Cómic)

Edición integral del clásico de H. G. Wells en formato de novela gráfica. Un punto de entrada perfecto para lectores nuevos y un reencuentro para aquellos que los buscaban en una versión completa en castellano.

‘La guerra de los mundos - integral’ (Planeta Cómic). / Elsotanoperdido

2 de octubre

‘Predicador 1’ (Panini Cómics)

‘Go Away Ultramarine: Fragile Light of Pistol Star’ (Moztros manga)

9 de octubre

‘Batman de Scott Snyder 1’ (Panini Cómics)

‘Santuario de buitres’ (cARTEm Cómics)

‘Masacre/Batman 1’ (Panini Cómics)

Primer choque entre Wade Wilson y el Caballero Oscuro en décadas, con Zeb Wells y Greg Capullo al frente. Un cruce autocontenido, repleto de guiños y con material extra que amplía el “evento” en clave lúdica.

‘Masacre/Batman 1’ (Panini Cómics). / Elsotanoperdido

15 de octubre

‘One Piece nº 111 + Kagurabachi nº 01 (Pack)’ (Planeta Cómic)

‘My Hero Academia nº 42 + Kagurabachi nº 01 (Pack)’ (Planeta Cómic)

‘Kaiju 8 nº 14 + Kagurabachi nº 01 (Pack)’ (Planeta Cómic)

‘Boruto: Two Blue Vortex nº 04 + Kagurabachi nº 01 (Pack)’ (Planeta Cómic)

‘Gokurakugai nº 04 + Kagurabachi nº 01 (Pack)’ (Planeta Cómic)

‘Saga 12’ (Planeta Cómic)

Este duodécimo tomo recoge los números 67–72 y sitúa a Alana y Hazel en una nueva etapa de supervivencia itinerante, donde la rutina de una compañía ambulante sirve de máscara a decisiones cada vez más arriesgadas. Alana asume un papel peligroso que tensiona sus principios y la obliga a maniobrar entre facciones en un tablero político que se mueve bajo sus pies. Hazel, ya con 12 años, forja una amistad que funciona como ancla emocional y, a la vez, como catalizador de cambios que desbordan el ámbito familiar.

‘Saga 12’ (Planeta Cómic) / Elsotanoperdido

16 de octubre

‘Pack 1+2 El Imperio de Trigan’ (Dolmen Editorial)

Puerta de entrada a la epopeya ilustrada por Don Lawrence rebosante de política, guerras estelares y estética pictórica que marcó al cómic británico de los 60–70.

23 de octubre

‘Patrulla-X: Amanecer de X - Marvel Omnibus’ (Panini Cómics)

‘DC Horror Presents’ (Panini Cómics)

24 de octubre

‘La carretera - Edición de lujo en blanco y negro’ (Norma Editorial)

En un mundo arrasado por un cataclismo, un padre y su hijo emprenden un viaje hacia la costa a través de carreteras cubiertas de ceniza. Empujan un carrito con lo imprescindible, sortean casas vacías, bandas violentas y la amenaza del hambre, y se aferran a una idea mínima como brújula moral. Manu Larcenet traslada la novela de Cormac McCarthy a una narración de silencios, miradas y espacios desolados. El resultado es un relato de supervivencia íntimo y severo, donde cada paso mide el peso del miedo y la necesidad de seguir adelante.

‘La carretera - Edición de lujo en blanco y negro’ (Norma Editorial). / Elsotanoperdido

‘La búsqueda del pájaro del tiempo 11–12’ (Norma Editorial)

‘La luna nos persigue 1’ (Norma Editorial)

La adaptación de Manu Larcenet del clásico de Cormac McCarthy se presenta en gran formato, con dossier adicionales y extras. Una edición pensada para exprimir el trabajo de tinta y la atmósfera apocalíptica.

De vuelta a la rutina

Octubre deja cruces muy potentes y ediciones muy atractivas que van del fenómeno Masacre/Batman al prestigio de Larcenet, pasando por series europeas y tomos tan esperados como ‘Saga’. Entre tanto, nos volvemos a encontrar en noviembre con nuestro repaso de las novedades más interesantes del mes en el panorama editorial.