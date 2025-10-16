'Battlefield 6' y 'Call of Duty: Black Ops 7' cara a cara: características generales, campaña, multijugador y extras.

‘Battlefield 6’ y ‘Call of Duty: Black Ops 7’ apuntan a ser dos de los lanzamientos más importantes de los próximos meses. Con sendos estrenos en el último trimestre de 2025, como aliciente de esta temporada se reaviva la histórica rivalidad entre Electronic Arts y Activision Blizzard tras años de dominio comercial de ‘Call of Duty’. La nueva entrega de ‘Battlefield’ llega con fuerza y espíritu de retorno a fórmulas clásicas, mientras que ‘Black Ops’ mantiene su patrón habitual con matices. A continuación, repasamos sus líneas maestras con la información disponible para que te hagas una idea lo más precisa posible de cuál es la experiencia de disparos que mejor se adapta a tus gustos.

Campaña

‘Battlefield 6’ recupera la tradicional campaña individual de la serie con una historia de temática militar moderna que se ambienta en 2027. Tras un colapso global que ha debilitado a la OTAN, que ahora se encuentra bajo el ataque de una empresa militar privada, los jugadores controlan un grupo de soldados de élite en una misión que los llevara desde el desierto del Sahara, a asaltar las playas de Gibraltar e incluso las calles de Nueva York.

Battlefield 6 - Campaign Trailer

‘Call of Duty: Black Ops 7’ aún no ha revelado la mayor parte de su historia, pero se ambientará en 2035 e incluirá elementos de guerra psicológica, siguiendo los patrones de ‘Call of Duty: Black Ops 2’ y ‘Call of Duty: Black Ops 6’. En su presentación, bajo el concepto "El miedo facilita el control", se mostraron algunas secuencias psicodélicas. Los jugadores se enfrentarán a una organización paramilitar, que intenta apoderarse del mundo con soldados automatizados, luchando contra ellos en los bosques de Angola, los tejados de Tokio y más.

Call of Duty: Black Ops 7 – Gameplay

Jugabilidad

Ambas series son conocidas por estar en la cumbre de los juegos de disparos en primera persona, con algunas diferencias entre ellas. La jugabilidad de ‘Battlefield 6’ se centra más en el sistema de vehículos y clases a gran escala, considerando la participación del equipo en el juego y el logro de objetivos.

‘Black Ops 7’, en la línea de la serie, se decanta por un estilo más individual, diseñado para jugadores que buscan participar en las partidas en solitario y pensado en buscar el espectáculo de las rachas y la acción constante.

Combate

‘Battlefield 6’ opta por un sistema de combate actualizado de entregas tan populares de la serie, como ‘Battlefield 3’ y ‘Battlefield 4’, pero con nuevas características. Una de ellas es el nuevo Combate Kinestésico, que puede parecer similar al Omni Movimiento de ‘Call of Duty: Black Ops 6’, pero presenta otras características. La idea de esta mecánica es añadir más movimiento al combate, permitiéndote rodar, saltar por las ventanas, caminar rápido agachado, arrastrar a aliados a un lugar seguro mientras los asistes, e incluso sujetarse a vehículos.

Battlefield 6 Combat, Classes & Destruction

‘Call of Duty: Black Ops 7’, por su parte, presenta una evolución del Omni Movimiento del juego anterior, que permite desplazarse con mayor libertad en todas direcciones al correr, deslizarse e incluso caminar por las paredes, algo que Activision había dicho previamente que no estaría en el juego, pero sí está presente en los vídeos promocionales. Sin embargo, no habrá saltos dobles ni mochilas propulsoras como en ‘Call of Duty: Black Ops 3’ o ‘Black Ops 4’.

Call of Duty: Warzone & Black Ops 6

Gráficos

‘Battlefield 6’ usa el motor Frostbite de DICE y según sus desarrolladores, prescinde del trazado de rayos para priorizar rendimiento. ‘Black Ops 7’ emplea IW 9.0 (Infinity Ward), el mismo motor base de ‘Black Ops 6’. En PC se ha indicado compatibilidad con gráficas veteranas (como NVIDIA GeForce GTX 970/1060) y habrá versiones en PS4 y Xbox One, plataformas sin soporte de ray tracing. En cualquier caso, se esperan amplias opciones gráficas en PC. ‘Battlefield’ vuelve a poner el acento en la destrucción de entornos, con derrumbes más legibles que abren oportunidades tácticas.

Battlefield 6 - PC Trailer

En todo caso, ambos juegos también cuentan con gráficos impresionantes. Sin embargo, ‘Battlefield 6’ siempre ha destacado por un aspecto visual ligado a la destrucción de entornos como parte de la jugabilidad. Explosiones, disparos y vehículos pueden destruir edificios, que ahora se derrumban de forma más controlada, ofreciendo nuevas oportunidades estratégicas.

Multijugador

Uno de los principales atractivos de ambos juegos son sus modos multijugador y ofrecen propuestas muy diferentes. ‘Battlefield 6’ se centra en partidas a gran escala con 64 jugadores divididos en dos equipos de 32, que intentan conquistar objetivos en un extenso mapa, incluso con vehículos. También hay modos más reducidos donde pueden jugar equipos de 24, 12 u 8 jugadores, pero la serie realmente se sustenta en los grandes enfrentamientos. Curiosamente, la opción de 64 jugadores ha supuesto un retroceso respecto al juego anterior, que soportaba hasta 128, pero los desarrolladores defienden que, por el momento, este es el volumen adecuado para el juego.

Battlefield 6 – Multiplayer

‘Call of Duty: Black Ops 7’ ofrece escaramuzas a pequeña escala en 16 mapas, pero también admite dos mapas para partidas a gran escala de 20 jugadores. Además de los modos tradicionales, también vuelve el modo cooperativo Zombis para hasta cuatro jugadores.

Call of Duty: Black Ops 7 - Multiplayer

Contenido extra

Además de los modos tradicionales, cada uno incluye vertientes adicionales que aumentan su rejugabilidad. ‘Battlefield 6’ cuenta con una plataforma integral llamada ‘Battlefield Portal’, donde los jugadores pueden crear sus propios mapas y modos de juego colocando objetos a su gusto, e incluso personajes no jugables con sus propios patrones de comportamiento.

También cabe mencionar que la serie ‘Call of Duty’ cuenta con refuerzos fuera como ‘Call of Duty: Warzone’, el Battle Royale de la franquicia, en el que más de 100 competidores se lanzan a una isla para intentar ser el último en pie. Los jugadores pueden transferir su progreso a títulos como ‘Black Ops ‘7 y ganar XP en ‘Warzone’. Se ha filtrado que ‘Battlefield’ también prepara su propio formato externo.

Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies

Sin embargo, un problema que ha restado credibilidad a la franquicia en los últimos tiempos son los movimientos de colaboración que ha colado en el formato elementos y aspectos poco realistas, entre las que se incluyen incluso series animadas como ‘American Dad’ y ‘Beavis and Butt-Head’, que se incorporarán con diseños animados al juego.

‘Battlefield 6’ aprovecha la oportunidad para mantener su tono de contenido más formal y su barniz “realista” a lo largo de toda la producción. Tras esta reacción, los responsables de ‘Black Ops 7’ también anuncian que no se transferirán los aspectos de ‘Black Ops 6’ al nuevo juego, comprometiéndose a colaborar únicamente en contenido adecuado con la temática del juego.

Conclusión

Al comparar ambas propuestas lo primero que llama la atención es, sin duda, que los aficionados al género están bien servidos este año. Las expectativas puestas en ‘Battlefield 6’ han prendido la llama de la competencia temerosa, puesto que incluso con una jugabilidad ligeramente diferente, tiene todos los ingredientes para alcanzar la relevancia de ‘Call of Duty’.

Dictamen

Parece que la experiencia y el buen tono de las campañas anteriores de ‘Call of Duty’ le otorgan cierta ventaja sobre ‘Battlefield’. En cuanto al multijugador, ‘Battlefield 6’ debería recuperar terreno con una ambientación más sobria y sus imponentes enfrentamientos. Sobre los extras, ambos tienen claras sus rutas y aseguran excelentes experiencias durante cientos de horas a los jugadores según sus preferencias. Ahora solo te queda decidir qué tipo de soldado eres.