'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

IO Interactive ha publicado una edición física limitada para PS5 de ‘Hitman World of Assassination’, denominada ‘25th Anniversary Box’, para conmemorar el aniversario de la franquicia. Eso es, este año el Agente 47 alcanza el cuarto de siglo, conmemorando un legado de sigilo creativo y asesinatos inolvidables. Su entrega más reciente ha recibido más de 80 millones de jugadores y ha superado los 25 millones de copias vendidas, consolidándose como una de las sagas más duraderas y reconocidas de la industria.

25th Anniversary Box

Esta edición especial incluye una shadowbox exclusiva, un diseño especial para la caja del juego de PS5, cuatro paquetes de contenido extra (The Undying, The Drop, The Splitter y The Banker), además de una lámina lenticular. Con esto, la edición se suma a una serie de iniciativas recientes relacionadas con ‘World of Assassination’.

Objetivo Escurridizo: Bruce Lee

El mes pasado, IO Interactive lanzó la última misión de Objetivo Escurridizo, en la que los jugadores unen fuerzas con el icónico Bruce Lee para acabar con “El Dragón”. Esta misión estará disponible hasta el 20 de noviembre, pero a lo largo de octubre se lanzarán una serie de actualizaciones destinadas a mejorar la misión en respuesta a las peticiones de la comunidad. Entre estas novedades se incluye la reducción del tiempo de espera cuando el jugador falle en esta misión, que pasará de 12 horas a 30 minutos.

El DLC ‘Hitman 3 - The Bruce Lee Pack’ también estará disponible hasta el 20 de noviembre, ofreciendo acceso permanente a esta misión de Objetivo Escurridizo a través del modo Arcade, un nuevo traje, tres objetos adicionales y cuatro cosméticos para el piso franco del modo Agente libre, inspirados todos ellos en esta misión de Objetivo Escurridizo.

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box'. / PS5

Actualización PC VR

‘World of Assassination’ también ha sido objeto de una actualización para realidad virtual que ha llevado todas las características disponibles en la versión de PS VR2 a PC, como la posibilidad de empuñar armas a dos manos, interactuar con disfraces y usar el entorno gracias a los controles de movimiento, armas y objetos para las dos manos y compatibilidad con room-scale. Además, aquellos jugadores que tengan el título en PC pueden descargar gratuitamente la versión de PC VR.

Lanzamiento en iPhone y iPad

La entrega también está disponible en iPhone y iPad, llevando la experiencia completa a dispositivos móviles por primera vez en su historia. Este lanzamiento lleva el sandbox completo a iPhone y iPad, incluyendo todas las localizaciones y misiones disponibles, así como el modo Agente libre. Si te interesa, no está de más saber que hay una versión gratuita del juego, que ofrece acceso al tutorial y a la misión ‘Sebastian Principle’ en Dubái.

Retransmisión en directo por el aniversario y Comic-Con Dinamarca

Si te parecen pocas novedades, el estudio danés acaba de anunciar una retransmisión especial el 21 de octubre a las 15:00 horas en el canal oficial de HITMAN en Twitch, en la que se hablará sobre los 25 años de la franquicia y que contará con invitados sorpresa. Del mismo modo se confirma que el próximo domingo 16 de noviembre IO Interactive subirá al escenario de Comic Con Denmark, en el que celebrará un panel especial con los desarrolladores del juego que versará sobre las dos décadas de evolución creativa en World of Assassination y cómo la desarrolladora sigue en la actualidad perfeccionando el arte del sigilo y la libertad creativa.

Hitman: Absolution en dispositivos móviles

El juego también se ha estrenado en dispositivos iOS y Android por Feral Interactive. La versión, que incluye controles táctiles personalizables además de compatibilidad con mando, teclado y ratón, incluye controles táctiles que podrán personalizarse, mejoras como ayuda al apuntado, así como una interfaz dinámica adaptada a cada dispositivo.