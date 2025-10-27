Lanzamientos de videojuegos de la semana: ARC Raiders y The Outer Worlds 2 se presentan ante su público.

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 27 y el 31 de octubre. Llegarán nuevos títulos para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Uno de los lanzamientos más destacados de las próximas jornadas es el juego de extracción ‘ARC Raiders’, que comienza a desplegar su fórmula desde el 30 de octubre. También cabe destacar la llegada de ‘The Outer Worlds 2’, la nueva entrega del RPG de ciencia ficción de Obsidian, que debuta para consolas y PC. Entre el resto de estrenos se encuentra ‘Dragon Quest 1 + 2 HD-2D Remake’, ‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’, ‘Virtua Fighter 5 REVO World Stage’ y ‘Wreckreation’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

27 de octubre

‘The Seance of Blake Manor’ (PC)

‘MIMESIS’ (PC)

‘Escape Simulator 2’ (PC)

‘Master of Command’ (PC)

‘Beneath’ (PC)

‘Desktop Heroes’ (PC)

28 de octubre

‘Two Point Museum’ (Switch 2)

‘Beneath’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Halls of Torment’ (PS5, Xbox Series)

‘Silly Polly Beast’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

‘Simon the Sorcerer Origins’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Space Chef’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Outbreak Island’ (PC)

‘Wreckreation’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Wreckreation’ nos presenta un arcade de mundo abierto y construcción de Three Fields Entertainment (veteranos de ‘Burnout’) editado por THQ Nordic. Su propuesta combina conducción libre con creación de circuitos y retos basados en la velocidad y la habilidad al volante en un escenario que han llamado MixWorld. El mapa en su debut ronda los 400 km² y arranca con más de 50 coches.

29 de octubre

‘Dark Moon’ (PC)

‘The Outer Worlds 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘The Outer Worlds 2’ nos trae de vuelta el RPG de ciencia ficción de Obsidian Entertainment con sátira corporativa y combate en primera persona incluida. La secuela se sitúa en una colonia con nuevos compañeros, enemigos y armas, pero mantiene el tono ácido del original y la estructura de misiones abiertas. A nivel práctico, si vienes del primero puedes esperar facciones enfrentadas, pruebas de habilidades, armas personalizables y libertad para resolver misiones de varias maneras.

30 de octubre

‘Asterix & Obelix: Mission Babylon’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Dragon Quest 1 + 2 HD-2D Remake’ (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

‘Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Majogami’ (Switch, Switch 2)

‘ARC Raiders’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘ARC Raiders’ es uno de los juegos más esperados de la temporada, especialmente entre los seguidores de los shooters de extracción. Es un título PvPvE que se enmarca en un futuro asolado por una amenaza mecanizada (ARC), con escaramuzas contra otros equipos y enemigos de la IA. El estudio promete soporte continuo con nuevas localizaciones, armas y amenazas mecánicas.

31 de octubre

‘Tales of Xillia Remastered’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Muchas opciones de estreno

Esto es todo. Como puedes comprobar la semana viene cargada de posibilidades para todos los gustos ¿Tienes preferencias por alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.