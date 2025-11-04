Novedades
Lucha contra los caminantes y protege a los supervivientes con el evento especial de World of Tanks y The Walking Dead
Este capítulo especial permitirá a los jugadores reclutar a cinco de los personajes más queridos de la serie
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
El juego de acción multijugador masivo online por equipos dedicado a la guerra de tanques ‘World of Tanks’, prepara sus mejores galas para recibir a un invitado muy especial. Se trata nada menos que de la serie de televisión ‘The Walking Dead’, que ha confirmado un crossover apocalíptico para el conocido formato de Wargaming.
The Walking Dead y World of Tanks
Desde el 6 hasta el 17 de noviembre, el capítulo especial del Pase de Batalla: The Walking Dead permitirá a sus jugadores reclutar a cinco de los personajes más queridos de la serie como miembros de la tripulación y ganar recompensas tematizadas exclusivas, incluyendo un tanque H3 personalizado con un nuevo diseño y accesorios que transformarán los vehículos en símbolos de supervivencia.
Los comandantes, pueden esperar supervivientes legendarios como Rick Grimes, el eterno líder, y el despiadado Negan, ambos disponibles con cualificaciones cero, que se pueden conseguir al progresar en el capítulo. Los otros tres pueden obtenerse mediante lotes especiales del juego. Nos referimos a Daryl Dixon, la feroz Michonne y al tirano Gobernador. Estos personajes aportan su espíritu tenaz a cualquier tripulación y cuentan con su propio doblaje, incluyendo al actor Norman Reedus, que da voz a su conocido papel de Daryl Dixon.
El capítulo especial The Walking Dead
El Pase de Batalla presenta el tanque perfecto para abrirse paso entre los peligros de este nuevo mundo mortal: el H3 envuelto en su amenazante estilo 3D “No hay santuario”. Fue diseñado para infundir miedo mientras avanza por el campo de batalla, con un exterior desgastado y envejecido cubierto de malla metálica y alambre de púas para aumentar su aspecto intimidante. Al observar más de cerca, notarás que está lleno de objetos que hacen referencia a la serie, como la moto y la ballesta de Daryl, el bate de Negan, “Lucille”, la katana de Michonne, y el sombrero de sheriff de Rick.
En modo apocalipsis
Para exprimir todo lo que ofrece el campo de batalla apocalíptico que nos trae el evento de colaboración también podrás equipar los vehículos con una colección de imágenes, inscripciones y accesorios 3D temáticos, cada uno de ellos una reliquia de un mundo ya desaparecido. Entre ellos se encuentra el “Walker Bait System”, que evoca las tácticas de los supervivientes que usaban música y ruido para atraer o desviar a los caminantes; la “Saviors’ Machine Gun”, marcada con una inscripción que dice “Saviors” envuelta en la bufanda roja de Negan, y muchos más, cada uno contando su propia historia del apocalipsis.
El rey de las batallas de tanques
Desarrollado por Wargaming, ‘World of Tanks’ es un shooter táctico en línea con combates por equipos y una Carropedia que supera las 800 máquinas de 11 naciones, recreadas con detalle histórico. En 2025 estrenó la actualización 2.0, que introdujo el nivel XI, un mapa nuevo y el reequilibrio de más de 350 vehículos, revitalizando el metajuego para veteranos y recién llegados.
